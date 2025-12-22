Mẹo giúp chuối chín tươi lâu hơn mà không bị thâm

Chuối là loại quả quen thuộc trong bữa ăn gia đình Việt nhờ hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, nhiều người gặp tình trạng chuối mua về chỉ sau 1–2 ngày đã bị thâm vỏ, mềm nhũn hoặc lên men, khiến chất lượng giảm đáng kể.

Theo các chuyên gia thực phẩm, chuối chín tiếp tục sản sinh khí ethylene – loại khí thúc đẩy quá trình chín nhanh hơn. Chính vì vậy, nếu bảo quản không đúng cách, chuối rất dễ nhanh hỏng. Dưới đây là những mẹo đơn giản giúp chuối giữ được độ tươi vàng đẹp từ 5–10 ngày, thậm chí lâu hơn.

1. Quấn cuống chuối bằng màng bọc thực phẩm

Một trong những phương pháp hiệu quả nhất là bọc kín phần cuống chuối bằng màng bọc thực phẩm hoặc băng dính. Cách làm này giúp hạn chế khí ethylene lan sang các quả khác, từ đó làm chậm quá trình chín.

Các gia đình nên để chuối nguyên nải thay vì tách rời để phát huy tối đa hiệu quả bảo quản.

2. Treo chuối thay vì đặt nằm

Nếu có điều kiện, hãy treo chuối lên như cách truyền thống. Việc treo chuối giúp giảm áp lực lên lớp vỏ bên dưới, hạn chế thâm đen và giữ form chuối đẹp hơn.

Ngoài ra, việc treo còn giúp chuối thông thoáng, giảm độ ẩm – một trong những nguyên nhân khiến chuối nhanh hỏng.

3. Không đặt chuối ở nơi quá nóng hoặc để gần hoa quả khác

Chuối dễ bị tác động bởi nhiệt độ môi trường. Vì vậy, không nên đặt chuối gần bếp, nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc cạnh các loại quả sinh nhiều khí ethylene như táo, xoài, bơ.

Nhiệt độ phòng thoáng mát là môi trường phù hợp nhất để chuối chín tự nhiên, không bị mềm nhũn quá nhanh.

4. Bảo quản chuối chín trong ngăn mát tủ lạnh

Khi chuối đã chín tới và sắp ăn không kịp, có thể chuyển vào ngăn mát tủ lạnh.

Dù vỏ chuối có thể bị thâm đen do tác động nhiệt độ thấp, phần thịt bên trong vẫn thơm ngon, không bị nhũn hay lên men. Nếu muốn hạn chế thâm vỏ, có thể bọc chuối bằng khăn giấy khô trước khi cho vào hộp kín.

5. Đông lạnh nếu cần bảo quản lâu hơn

Trong trường hợp chuối quá chín, có thể gọt vỏ, cắt khúc và bảo quản ngăn đá. Chuối đông lạnh là nguyên liệu lý tưởng để làm sinh tố, kem hoặc bánh mà vẫn giữ được hương vị và dưỡng chất.