Không phải đồ ăn, thức uống - đây là món hàng cứu trợ khiến tất cả rơi nước mắt

Sau những diễn biến phức tạp của tình hình lũ lụt ở miền Trung, hình ảnh về tinh thần đoàn kết, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt lại trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Từ già đến trẻ, từ miền ngược đến miền xuôi, ai có tiền góp tiền, ai có lương thực góp lương thực, ai có sức góp sức,… đâu đâu cũng tràn ngập những hành động ấm áp hướng về vùng lũ.

Và giữa hàng trăm nhu yếu phẩm được gửi đi, thứ tinh tế nhất đôi khi lại là thứ ít ai nhắc tới - băng vệ sinh.

Mới đây, khoảnh khắc tặng đồ cứu trợ cho người dân vùng lũ lụt của một nhóm cộng đồng đã viral trên MXH. Trong clip này, người đàn ông cầm túi băng vệ sinh giơ cao và kêu lớn để đưa cho các chị em.

Khoảnh khắc tặng băng vệ sinh cho người dân vùng lũ đang viral (Nguồn: Threads)

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích và hàng nghìn lượt chia sẻ trên Threads. Khoảnh khắc này khiến người xem vừa thương vừa cảm động lại cũng rất đặc biệt dành tặng 10 điểm tinh tế cho nhóm cứu trợ.

Bởi lẽ băng vệ sinh là vật dụng tưởng chừng bình thường, quen thuộc đến mức bị bỏ quên hoặc ít khi được nhắc đến. Nhưng với phái nữ trong vùng thiên tai, đó chính là sự an tâm, là cảm giác được thấu hiểu trong những ngày khó khăn, vất vả nhất.

Đây cũng chính là lý do mà không chỉ đoàn cứu trợ này, nhiều người đang chuẩn bị đồ gửi vào vùng lũ cũng đặc biệt lưu tâm đến món đồ nhỏ nhưng cấp thiết. Thậm chí có người còn áy náy chia sẻ rằng lần đầu tiên trong đời đi mua băng vệ sinh nên mong mọi người thông cảm nếu vô tình không biết chọn.

Nhiều người cũng đi mua băng vệ sinh để gửi vào vùng lũ (Ảnh chụp màn hình)

Thật ra, sự giúp đỡ ý nghĩa đôi khi không chỉ nằm ở số lượng mà nằm ở việc ta có nhìn thấy những nhu cầu thầm lặng hay không. Vì vậy cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận xúc động, cảm ơn vì sự tinh tế này:

- Mình nghĩ việc này là tinh tế ấy, trong hoàn cảnh này chị em phụ nữ rất cần nhé. Hy vọng sau này nhà sản xuất dung dịch vệ sinh có thể sản xuất các size mini nhỏ để có thể sử dụng vào những lúc như vậy. Vì nước lũ bẩn rất nhiều vi sinh vật, nấm ngứa... Băng vệ sinh rất cần thiết cho phụ nữ những ngày này, mong các đoàn thiện nguyện bổ sung chi tiết đó. Chúc mọi người bình an!

- Đáng yêu! Năm nay hầu như các đoàn thiện nguyện đều bổ sung băng vệ sinh vào nhu yếu phẩm. Quá đáng yêu luôn!

- Cần thiết vô cùng luôn á. Không tưởng tượng được vừa ngâm mình trong nước lũ vừa bị hành kinh nó kinh khủng như nào. Mong các nhãn hàng với mấy đoàn thiện nguyện hỗ trợ bổ sung mặt hàng này.

- Coi video thấy vừa buồn cười vừa dễ thương. Thấy mừng vì đợt này vấn đề này được chú trọng và quan tâm nhiều hơn, chứ như mọi lần mọi người sẽ tập trung ủng hộ thức ăn thức uống nhiều hơn á! Mong bà con sẽ cố gắng chống chọi và sớm vượt qua cảnh bão lũ ạ!

- Ê tinh tế nha, rơi vào đúng mấy ngày chạy lũ như thế này là khổ lắm.

- Mình thấy các đoàn cũng cho bà con dung dịch vệ sinh nữa, nói chung là tinh tế vô cùng. Lũ lụt ngâm mình dưới nước rồi kỳ kinh đến nước không sạch nữa thì bị bệnh như chơi.

- Tui yêu cả hành động này và cách mọi người comment ở post này. Tui chỉ mong lỡ bão giông hay trời quang mây tạnh gì người Việt mình cứ quan tâm chăm nhau như vậy tui vui lắm kiểu. Đó giờ tui ở miền Tây tui cảm nhận được người ở đây cute nên tui muốn nhân sự cute này đi khắp nơi từ lâu rồi. Ai ngờ giờ mấy lúc khó khăn này càng ngày càng cảm nhận được rõ hơn.