3 ngày 2 đêm kẹt trên tàu Quảng Ngãi - TP.HCM ngày lũ lụt: Có những ấm áp rất Việt Nam!

Tình hình về mưa lũ tại miền Trung đang là vấn đề nóng hơn bao giờ hết, được quan tâm nhiều nhất lúc này. Trên mạng xã hội, nhiều chia sẻ về chuyện ngập lụt được quan tâm hơn cả. Trong đó, clip ghi lại trải nghiệm đi chuyến tàu hỏa từ Quảng Ngãi về TP.HCM nhưng bị gián đoạn, không thể di chuyển do lụt đang thu hút nhiều sự quan tâm.

Clip do anh chàng này đăng tải hiện đã thu về hơn 1,6 triệu lượt xem và vô vàn bình luận hỏi han về tình hình hiện tại, mọi chuyện diễn ra trên chuyến tàu "mắc kẹt" do tình hình thời tiết xấu.

Clip ghi lại trải nhiệm kẹt lại trên tàu mưa lụt đang hút hàng triệu view trên MXH. Nguồn: Thiên Long.

May mắn, anh chàng trong clip cho biết bản thân và các hành khách vẫn an toàn. Hiện anh đã quay trở lại Quảng Ngãi do tình hình mưa lũ còn phức tạp, nhưng muốn chia sẻ trải nghiệm này, không chỉ vì đây là lần đầu tiên mà còn vì những giá trị nhân văn, ấm áp mà anh cảm nhận được giữa hoạn nạn.

Chủ nhân clip - bạn Nguyễn Ngọc Thiên Long (SN 2000, TP.HCM) chia sẻ với chúng tôi. "Trải nghiệm này với mình là lần đầu tiên và chắc sẽ không bao giờ quên. Nó là điều không mong muốn do thời tiết, thiên tai, song một điều mà con người có thể làm chủ được đó chính là tình yêu thương, đùm bọc và san sẻ lẫn nhau của người Việt Nam.

Bởi vậy, có thể nói rằng đây là lần mà mình cảm nhận rõ rệt nhất khi xảy ra điều không tốt thì người Việt Nam luôn giúp đỡ lẫn nhau; từ hành khách đến các anh chị nhân viên trên tàu", Thiên Long chia sẻ.

Bạn Nguyễn Ngọc Thiên Long (SN 2000, TP.HCM).

Cậu bạn cho biết đây là lần đầu tiên đi tàu và cũng không lường trước được diễn biến phức tạp của mưa lũ, quay clip chỉ đơn giản ghi lại trải nghiệm cá nhân.

Do công việc thường xuyên di chuyển giữa nhiều tỉnh thành khác nhau, gày 18/11 vừa qua, sau khi kết thúc công việc ở Quảng Ngãi, anh quyết định đi tàu về TP.HCM để vừa di chuyển, vừa có thêm kỷ niệm.

Dự kiến theo thời gian ban đầu là 15 tiếng. Song, vì bị kẹt lại do mưa lũ nên Thiên Long đã có trải nghiệm 3 ngày 2 đêm ở trên tàu.

Khung cảnh nước ngập xung quanh, khiến tàu khó có thể di chuyển được.

Mưa lớn trong các ngày 17-18/11 vừa qua khiến nhiều tỉnh thành miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề, gây ngập lụt, lũ quét, và sạt lở đất; nhiều tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở chia cắt giao thông. Tính đến hôm nay 21/11, tình hình mưa, lũ lụt vẫn đang diễn biến phức tạp.

"Tất nhiên ai cũng có sự lo lắng nhất định khi mở ra xung quanh toàn là nước, rồi không thể di chuyển với những người đang có công việc gấp ở TP.HCM nữa. Song, tuyệt nhiên không có ai kêu ca, than phiền mà đều cố gắng động viên lẫn nhau. Tàu cũng hỗ trợ 100% chi phí ở trên tàu, 3 bữa cơm ăn mỗi ngày. Một lần nữa chân thành cảm ơn các anh chị nhân viên trên tàu đã hết lòng giúp đỡ", Thiên Long chia sẻ.

Thiên Long cho biết được free tiền ăn 3 bữa trên tàu, sạch sẽ, nhân viên thân thiện.

Anh chàng cho biết đây là trải nghiệm không bao giơ quên.

Trong clip ghi lại trải nghiệm làm gì trên tàu, Thiên Long cũng chia sẻ cụ thể từng phần ăn rất đầy đủ, được nhân viên hỗ trợ, vệ sinh luôn trong tình trạng sạch sẽ. "Mình còn có luôn kỷ niệm đáng nhớ là được ngồi trò chuyện cùng với rất nhiều người lạ, làm quen với nhiều người và đặc biệt là học được thêm nhiều bài học cho bản thân khi những gì ko mong muốn xảy ra với mình", Thiên Long cho biết mọi việc đều có cách giải quyết nếu bạn luôn có cái nhìn tích cực.

Đến ngày thứ 3, Thiên Long cùng nhiều hành khách khác có nhu cầu được hỗ trợ đổi tàu, quay ngược về lại Quảng Ngãi - vì tình hình diễn biến mưa lũ hiện tại vẫn đang vô cùng phức tạp. Cậu bạn cho biết đã được hoàn tiền 100% chuyến đi từ Quãng Ngãi vào TP.HCM nhưng không thành.

"Hiện tại mình đã trở lại Quảng Ngãi, chờ tình hình ổn định hơn thì mình sẽ di chuyển bằng máy bay về lại TP.HCM, do cũng đang vội công việc", Thiên Long chia sẻ thêm.

Bên dưới bài đăng của cậu bạn này, nhiều người cho biết họ xúc động vì những hành động ấm lòng. Câu chuyện của Thiên Long dẫu xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, song cũng phần nào thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia và tình người luôn hiện hữu, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Ảnh/Clip: NVCC.