Vẫn còn uống cafe sữa, dùng icon mặt cười, xài ốp điện thoại mở như quyển sách: Bạn đã quá già!

Nếu bạn đang vô tư chạy quanh thành phố trong chiếc quần yoga, gọi cà phê sữa và nhắn tin chi chít emoji,... rồi tự tin nghĩ mình đang làm những điều trẻ trung, năng động thì bạn đã lầm. Theo chuyên gia thương hiệu và văn hoá đại chúng Rebecca May (người Anh), những thói quen này thực ra đã lỗi thời, tố cáo việc bạn đang… già đi, ít nhất là trong mắt thế hệ trẻ.

Chuyên gia gọi đây là những minh chứng tinh tế nhưng dễ thấy. Bởi chúng xuất hiện từ cách bạn ăn uống, sử dụng công nghệ, thời trang cho đến những hành xử trong đời sống hàng ngày.

Ví dụ, nếu bạn nghĩ phục vụ phô mai burrata trong bữa tiệc tối là đỉnh cao của sự tinh tế thì rất tiếc vì bây giờ stracciatella mới là loại phô mai mềm được ưa chuộng. Ngoài ra khoai tây chiên vị truffle (nấm cục) cũng đã bị cộp mác "thế hệ cũ".

Những dấu hiệu khác còn bao gồm việc vẫn đọc Harry Potter vì sở thích hay dùng cụm "Netflix and chill" một cách nghiêm túc,... cũng thể hiện khoảng cách thế hệ.

Tất nhiên, thời trang cũng là "lời thú nhận" rõ ràng về độ tuổi. Từ túi đeo hông Uniqlo, tất tàng hình (tất lười) cho đến combo áo blazer và quần jeans mà bạn tin là "smart-casual" nay cũng đã trở thành lỗi mốt.

Những dấu hiệu cho thấy bạn đã... già trong chuyện ăn mặc

Những người tự hào vì lối sống tỉ mỉ, chỉn chu cũng bị "réo tên". Theo Rebecca, chẳng có gì khiến bạn già đi nhanh hơn việc cứ khăng khăng in vé máy bay ra giấy hoặc lên kế hoạch đường đi cho mọi chuyến đi dù bạn đã thuộc lòng đường đi.

Nói chung hãy đọc tiếp và chuẩn bị... chạnh lòng với 27 dấu hiệu cho thấy bạn chính thức bước vào "đội ngũ người có tuổi" dưới đây:

1/ Bạn lên kế hoạch đường đi, ngay cả khi đã biết rõ mình đang đi đâu. 2/ Khoai tây chiên vị truffle đã là chuyện của quá khứ. 3/ Burrata hết "cool" rồi. Stracciatella mới là xu hướng phô mai hiện tại. 4/ Mặc quần yoga cả ngày, tiện lợi nhưng không hợp thời. 5/ Bạn là người lớn nhưng vẫn mê Harry Potter (không tính đọc cho con nghe). 6/ Trả lời tin nhắn chỉ bằng emoji… đặc biệt là icon mặt cười. 7/ Dùng ốp điện thoại kiểu mở như cuốn sách. 8/ Gọi cà phê sữa - đồ uống từng hấp dẫn nhưng đã đánh mất vị thế. 9/ Đồ lót chỉ toàn hàng M&S. 10/ Mang tất tàng hình trong khi hiện tại, tất được xem như là món phụ kiện và phải được khoe ra. 11/ Cho muối vào đồ ăn trước khi nếm - hành động được xem là thiếu tinh tế. 12/ Nghiện túi đeo hông Uniqlo. 13/ Vẫn sưu tầm đĩa than dù đã có Spotify hay Apple Music. 14/ Giữ vé máy bay bản in "phòng khi cần". Bạn muốn tự phơi bày tuổi tác ngay tại sân bay à? 15/ Nói "Đi uống chút gì đó" và chỉ uống 1 ly rồi 9h tối đã có mặt ở nhà. 16/ Thực sự hào hứng với sản phẩm tẩy rửa mới. 17/ Dùng cụm từ "giới trẻ bây giờ" một cách nghiêm túc. 18/ Tin rằng một chai vang đỏ ngon là biểu tượng của sự tinh tế. 19/ Chụp màn hình mọi thứ thay vì dùng tính năng lưu trữ trên điện thoại. 20/ Để ảnh con làm ảnh đại diện. 21/ Dùng sản phẩm chăm sóc tóc gội - xả - ủ "3 trong 1". Đã đến lúc chúng ta cần chăm tóc kỹ hơn rồi. 22/ Vẫn nói "Netflix and chill" theo nghĩa truyền thống. 23/ Mang theo túi mua sắm tái sử dụng vì "lỡ may cần", thậm chí dùng nó như túi xách bình thường. 24/ Nghĩ rằng kết hợp áo blazer + quần jeans là "smart casual". 25/ Vẫn cố phối màu giày với túi xách. 26/ Vẫn dùng mùi nước hoa từ thời đại học. 27/ Gọi nước lọc ở nhà hàng và thấy cần… xin lỗi.

(Nguồn: Daily Mail)