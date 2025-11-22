Thương lắm những em bé giữa dòng nước lũ: Có bé còn "đỏ hỏn" đã phải chạy lũ, tiếng khóc nghe thôi đã "xé lòng"

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài và lũ chồng lũ đã biến nhiều khu dân cư ở Nha Trang thành "biển nước", gây khủng hoảng an toàn dân sinh và chạm đến những nỗi đau sâu sắc, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ, thậm chí cả em bé mới chỉ vài tháng tuổi.

Anh Bùi Tùng - ông bố 6 con (sinh năm 1988, Hà Nội), một trong những người bay vào Nha Trang giúp đỡ bà con vùng lũ, kể lại: "3h sáng! Duyên với các con thật rồi! Lần nào cũng kịp thời ứng cứu đưa các con ra khỏi nơi nguy hiểm. Một bé 3 tháng, một bé 8 tháng tuổi".

Đó không phải là tình huống hiếm gặp, suốt những ngày qua, lướt trên MXH, rất nhiều hình ảnh các em bé còn "đỏ hỏn", hay chỉ vài tháng tuổi được các đơn vị cứu hộ kịp thời ứng cứu để đưa đến nơi an toàn, khiến tất cả mọi người dõi theo đều thương cảm.

Nguồn: MXH

Những hình ảnh xót xa vùng tâm lũ. Chỉ cầu mong tất cả bà con đều bình an vượt qua đại nạn này. Khoảnh khắc hai mẹ con bật khóc khi được đoàn cứu hộ đưa đến nơi an toàn. Mưa gió đến mức người dân phải lấy chậu che mưa cho em bé. Nước ngập đến tận ngực, người lớn còn vẫy vùng trong biển nước, chỉ thương các em bé, vẫn còn phải bế ẵm trên tay, vậy mà đã phảy chạy lũ vất vả thế này.

(Nguồn: Gia Bảo)

(Nguồn: @phammanhcuong2135, May Do)

Trong lúc lũ, việc chăm sóc trẻ nhỏ trở nên vô cùng khó khăn: nguồn nước uống, thực phẩm, thuốc men đều rất hạn chế. Việc ôm con, giữ ấm cho trẻ sơ sinh khi ngồi cao chờ cứu hộ, chờ nước rút... là hình ảnh của nhiều gia đình bị ảnh hưởng. Trên MXH, đặc biệt là những group cứu trợ người dân vùng lũ tại Nha Trang, rất nhiều những lời kêu cứu được đăng tải, hi vọng cơ quan chức năng, đội cứu hộ nào đó đang ở khu vực lân cận có thể thấy được và kịp thời ứng cứu.

(Nguồn:Hội Cứu Trợ Lũ Lụt Nha Trang 79, Beat Nha Trang)

Đối với những gia đình bồng bế trẻ sơ sinh, lũ lụt không chỉ là nguy cơ về tính mạng mà còn là thách thức lớn về sinh hoạt hằng ngày: việc bảo đảm đủ sữa, nước uống sạch, nơi ngủ an toàn cho trẻ đều trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Một số phụ huynh cho biết họ cố gắng mang theo những vật dụng cần thiết như chăn, quần áo, sữa, tã bỉm... nhưng do di tản khẩn cấp nên không thể mang được nhiều.

(Nguồn: @17daily.official)

Hơn nữa, khi nước dâng cao, nhiều gia đình phải ngồi chờ ở mái nhà hoặc trên nền cao với trẻ nhỏ trong tay, trong khi chờ đội cứu hộ tiếp cận. Những khoảnh khắc ấy khiến không ít người chứng kiến nghẹn lòng, bởi đây là hình ảnh của sự mong manh, phụ thuộc vào lòng nhân ái và năng lực cứu trợ khẩn cấp.

Trước tình hình này, nhiều người dân, tổ chức thiện nguyện và chính quyền địa phương đang chung tay hỗ trợ: từ việc cung cấp lương thực, nước uống, quần áo khô cho đến chăm sóc y tế, đặc biệt là cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang bầu hoặc mới sinh. Chính quyền Khánh Hòa cũng đặt ưu tiên cao cho việc sơ tán an toàn, đặc biệt dành nguồn lực cho các gia đình có người già và trẻ nhỏ.