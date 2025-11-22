Hành trình phiêu lưu ký của đàn vịt bị sóng đánh trôi ra biển Nha Trang

Trận mưa lũ lịch sử ở miền Trung vừa qua khiến nhiều người lo lắng, xót xa bởi gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Trong đó tại tỉnh Khánh Hòa, cảnh mưa lớn diễn ra trong nhiều ngày kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập lụt diện rộng khiến sinh hoạt của mọi người đều bị đảo lộn, mọi thứ đều “mắc kẹt”.

Cũng bởi nước lũ chảy xiết, tràn về nhanh làm cho nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Trên MXH vừa qua xuất hiện đoạn clip một đàn vịt hàng trăm con bị cuốn trôi từ sông Cái ra biển Nha Trang. Hàng trăm con vịt bị sóng lớn đánh trôi ra biển lớn khiến ai nhìn cũng cảm thấy vừa thương nhưng cũng vừa dễ thương.

Cảnh hàng trăm con vịt bị sóng lớn đánh trôi ra biển Nha Trang khiến nhiều người chú ý

Bởi lẽ, hiếm ai gặp cảnh đàn vịt “đạp gió rẽ sóng” đúng nghĩa như này. Biển rộng mênh mông, sóng lớn khiến cả đàn vịt cũng trở nên nhỏ bé, chông chênh. Những chú vịt tụ lại thành từng cụm nhưng bị sóng đánh dạt liên tục, lúc nổi lúc chìm.

Được biết ngay sau khi phát hiện sự việc, đàn vịt đã được lực lượng hỗ trợ tiếp cận, đưa vào bờ an toàn. Phần lớn đàn vịt được cứu kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại cho người chăn nuôi nhưng vẫn còn rất nhiều con khác đang lênh đênh ngoài biển.

Cho tới mới đây, sau khi mưa lũ ngừng, nhiều người nhìn thấy hàng chục con vịt ở bên bờ biển Nha Trang. Chúng tụ lại theo nhóm, chỉ còn khoảng chưa đến 20 con “lạc bầy”. Điều này khiến nhiều người mừng rỡ khi thấy hành trình phiêu lưu của đàn vịt này cuối cùng cũng đi đến hồi kết một cách an toàn. Song, nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng không biết những chú vịt lạc bầy này có quay trở về lại được với chủ hay không.

Bờ biển Nha Trang sau lũ, một nhóm nhỏ trong đàn vịt đã về bờ (Nguồn: Thị Hà)

Bởi đối với những người chăn nuôi, thiệt hại về gia súc, gia cầm không chỉ là mất đi tài sản mà còn là mất đi nguồn thu nhập chính và nguồn vốn tái sản xuất. Việc tái đàn sau lũ đòi hỏi chi phí lớn và thời gian dài, đẩy nhiều hộ gia đình vào tình cảnh khó khăn, thậm chí là nợ nần. Do vậy, cộng đồng mạng mong rằng chủ của đàn vịt sẽ sớm ổn định, trở lại được cuộc sống bình thường.

Một số bình luận của netizen:

- “Nhìn thấy thương nhưng cũng dễ thương. Nguyên đàn vịt ra giữa biển lớn, sóng đánh mạnh mà mặt đứa nào đứa nấy hoang mang luôn. Khổ ghê”.

- “Đúng là thiên tai chẳng chừa lại gì, mong những người chăn nuôi gia súc, gia cầm sớm có thể ổn định trở lại”.

- “Trông thương ghê, dập dềnh giữa sóng lớn, giờ trôi dạt ra bờ biển mà thấy có mấy chục con. Mong tất cả đều an toàn, không gây ra thiệt hại lớn”.

- “Vịt phiêu lưu ký… Hành trình bơi từ ao làng ra biển lớn, khổ thân quá chừng”.

- “Nghĩ mà thương, không biết chủ có tìm được những chú vịt lạc đàn này không. Về bờ được như vậy cũng là may mắn quá”.