Không ngờ loại quả quen thuộc này lại là "thuốc" chống nắng, chống nhăn, làm đẹp da vào mùa hè

Trong mùa hè, chúng ta có thể dễ dàng hấp thụ ánh nắng mặt trời và vitamin D. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm dễ gây tổn thương cho làn da do tác động của tia cực tím (UV). Tổn thương da có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như ung thư da hoặc lão hóa da sớm. Để bảo vệ sức khỏe và làn da, chúng ta cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Ví dụ như sử dụng kem chống nắng, đội mũ chống nắng, mặc quần áo chống tia UV và ăn các loại thực phẩm chống tia cực tím.

Theo bác sĩ da liễu Arielle NB Kauvar (bác sĩ da liễu được chứng nhận bởi hội đồng quản trị ở New York, Mỹ), mọi người nên bôi kem chống nắng sau mỗi 2 giờ. Nếu bạn chỉ bôi kem chống nắng vào buổi sáng và cả ngày không bôi lại thì cơ thể sẽ không được bảo vệ hoàn toàn khi ra ngoài ăn trưa hoặc về nhà sau giờ làm việc. Đặc biệt, nếu như bạn làm việc trong văn phòng có cửa sổ, dù kính cửa sổ sẽ lọc ánh sáng UVB khiến bạn không bị cháy nắng, nhưng bạn vẫn bị tác động bởi UVA làm tăng nguy cơ về da, gây lão hóa sớm, hình thành nếp nhăn, da chảy xệ và ung thư...

Ngoài việc bôi kem chống nắng thì bạn cũng nên xây dựng một chế độ ăn uống khoa học để bảo vệ làn da tốt hơn trong mùa hè này. Những thực phẩm có tác dụng chống nắng cho da không phải là thứ gì quá đắt đỏ, chúng chính là những loại quả mà bạn dùng hàng ngày.

Không ngờ loại quả quen thuộc này lại là "thuốc" chống nắng, chống nhăn

1. Quả việt quất

Quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại các gốc tự do có thể gây hại cho da vì tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hoặc do cảm xúc căng thẳng. Quả việt quất thậm chí còn là một nguồn cung cấp vitamin C rất tốt, có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn sau một ngày bạn tiếp xúc với ánh nắng.

2. Quả cà chua

Cà chua rất giàu lycopene. Đó là một trong những chất chống oxy hóa tốt nhất để giúp ngăn ngừa tác hại của tia UV, vì vậy chị em hãy bổ sung cà chua tươi vào món salad, bánh mì và món canh của bạn mỗi ngày.

3. Dưa hấu

Cà chua được biết là có chứa lycopene, một chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ của cà chua. Nhưng dưa hấu thực sự còn chứa nhiều lycopene hơn thế. Theo một nghiên cứu năm 2012, lycopene có thể cản cả tia UVA và UVB gây hại cho làn da.

Sau một vài tuần tiêu thụ dưa hấu, lycopene có thể hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nó không được dùng để thay thế hoàn toàn kem chống nắng và quần áo bảo hộ. Bạn chỉ nên tiêu thụ dưa hấu vào mùa hè để hỗ trợ điều này.

4. Quả ổi

Nghĩ đến loại quả giàu vitamin C nhất, hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến cam. Nhưng bạn có biết rằng ổi chứa lượng Vitamin C cao gấp 5 lần so với cam không? Một quả ổi cung cấp 419% giá trị lượng Vitamin C hàng ngày mà cơ thể bạn cần.

Thực phẩm giàu Vitamin C bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời vì các chất chống oxy hóa hoạt động như một chất bảo vệ da. Và như vậy, ổi chính là một trong những lựa chọn tốt nhất cho làn da của bạn trong mùa hè này.

5. Dâu tây

Dâu tây chứa 108% giá trị vitamin C hàng ngày cũng như axit ellagic, cả hai đều hấp thụ các gốc tự do và làm giảm sắc tố da. Tạp chí Hóa học Thực phẩm Nông nghiệp (Mỹ) đã xuất bản một bài báo vào năm 2012 chia sẻ về các đặc tính bảo vệ làn da trước ánh nắng của dâu tây.

Bài báo tuyên bố rằng anthocyanin trong dâu tây, là loại flavonoid tạo cho quả có màu đỏ, có thể là hợp chất giúp chống nắng cho da. Do đó, chúng dẫn đến việc bổ sung dưỡng chất cho làn da của bạn và bảo vệ nó khỏi tác hại của tia cực tím.

6. Dưa chuột

Dưa chuột là thực phẩm tuyệt vời với khả năng chống tia cực tím. Dưa chuột cũng giúp cơ thể sản xuất collagen, là protein cấu trúc chính của da. Nó chứa 96% là nước, như vậy cực kỳ có lợi trong việc dưỡng ẩm cho da. Vỏ dưa chuột có chứa silica, làm săn chắc da. Ngoài ra, dưa chuột còn chứa vitamin C, axit caffeic, kali và vitamin K, rất tốt để điều trị vết cháy nắng trên da và hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên.

(Nguồn: Healthline)