Nhiều nam giới cho rằng trong "chuyện ấy", càng lâu càng chứng tỏ bản lĩnh hoặc muốn "chiều" đối tác. Vì vậy, họ cố tình kìm nén xuất tinh để kéo dài thời gian quan hệ. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Hsu Lan-fang, chuyên gia tình dục học tại Đài Loan (Trung Quốc), việc cố "nhịn" thường xuyên có thể gây ra hàng loạt hệ lụy cho sức khỏe sinh lý nam.

Kìm nén xuất tinh khi làm "chuyện ấy" hại thế nào?

- Sung huyết tuyến tiền liệt kéo dài: Khi đạt cao trào, vùng chậu và tuyến tiền liệt đang ở trạng thái sung huyết mạnh. Nếu nam giới cố kìm lại, máu tiếp tục ứ đọng mà không được giải phóng theo cơ chế tự nhiên. Lặp lại nhiều lần có thể dẫn tới viêm tuyến tiền liệt mạn tính, đau vùng đáy chậu và tiểu khó.

- Rối loạn phản xạ xuất tinh: Xuất tinh là một phản xạ thần kinh tự động. Việc cố tình ngắt phản xạ này bằng cách siết cơ hoặc dừng đột ngột có thể làm rối loạn cơ chế kiểm soát. Theo thời gian, nam giới có thể gặp tình trạng khó xuất tinh, xuất tinh chậm hoặc xuất tinh ngược dòng vào bàng quang.

- Tăng nguy cơ rối loạn cương dương: Khi cơ thể nhiều lần bị ép vượt qua ngưỡng sinh lý tự nhiên, hệ thần kinh sinh dục có thể trở nên kém nhạy. Điều này khiến nam giới khó duy trì cương cứng ở những lần sau, thậm chí hình thành rối loạn cương do yếu tố tâm lý.

- Suy giảm testosterone do stress: Áp lực phải kéo dài "chuyện ấy" khiến nhiều nam giới căng thẳng. Stress làm tăng cortisol, hormone có thể ức chế testosterone. Khi testosterone giảm, ham muốn và phong độ cũng đi xuống.

- Ảnh hưởng khả năng sinh sản: Việc ứ đọng tinh dịch kéo dài và xuất tinh không hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến môi trường tinh hoàn và tuyến tiền liệt. Nếu kéo dài, chất lượng tinh trùng có thể bị tác động.

5 thói xấu khác nam giới nên bỏ khi làm "chuyện ấy"

Theo Tiến sĩ Hsu Lan-fang, cố kéo dài "chuyện ấy" bằng cách đi ngược lại phản xạ sinh lý tự nhiên có thể gây hại nhiều hơn lợi. Thay vì chạy theo thời gian, nam giới nên ưu tiên sức khỏe, nhịp sinh lý tự nhiên và sự kết nối cảm xúc bền vững và từ bỏ 5 thói xấu phổn biến sau:

1. Duy trì cương cứng quá lâu một cách gượng ép

Sau khi xuất tinh, cơ thể bước vào giai đoạn trơ sinh lý, cần thời gian hồi phục. Nếu cố tiếp tục kích thích để giữ cương, hệ thần kinh tự chủ dễ bị rối loạn. Lâu dài có thể làm giảm độ nhạy cảm của dương vật, khiến việc đạt cương tự nhiên ở những lần sau khó khăn hơn, thậm chí tăng nguy cơ rối loạn cương.

2. Quan hệ liên tục nhiều lần trong ngày

Nhiều người cho rằng "hiệp hai, hiệp ba" chứng tỏ phong độ. Tuy nhiên, xuất tinh quá dày đặc khiến tuyến tiền liệt và túi tinh luôn trong tình trạng sung huyết. Nếu lặp lại thường xuyên, nguy cơ viêm tuyến tiền liệt mạn tính, đau vùng đáy chậu và mệt mỏi hormone có thể gia tăng.

3. Xem nhẹ màn dạo đầu và cảm xúc

Tiến sĩ Hsu Lan-fang nhấn mạnh rằng chất lượng "chuyện ấy" không nằm ở số phút thâm nhập mà ở sự hòa hợp. Nếu chỉ tập trung kéo dài mà bỏ qua màn dạo đầu, phụ nữ dễ khô rát, giảm hưng phấn và khó đạt cực khoái. Khi một bên không thoải mái, trải nghiệm của cả hai đều giảm chất lượng.

4. Bỏ qua biện pháp an toàn

Tập trung vào thời gian mà quên bảo vệ là sai lầm phổ biến. Quan hệ không an toàn làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường tình dục và viêm nhiễm sinh dục. Ngoài ra, một số phụ nữ có thể phản ứng dị ứng với tinh dịch, gây nóng rát hoặc khó chịu sau "chuyện ấy". Bảo vệ không chỉ để tránh thai mà còn để giữ gìn sức khỏe sinh sản lâu dài.

5. Ép bản thân "phải giỏi" vì áp lực tâm lý

Áp lực phải kéo dài hoặc chứng minh bản lĩnh khiến nhiều nam giới căng thẳng trong khi quan hệ. Stress làm tăng cortisol, hormone có thể ức chế testosterone. Khi testosterone giảm, ham muốn và chất lượng "chuyện ấy" cũng đi xuống, tạo vòng luẩn quẩn giữa lo lắng và suy giảm phong độ.

Nguồn và ảnh: HK01, ETtoday