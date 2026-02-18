Thực phẩm giàu protein tốt nhất cho người cao tuổi: Trứng chỉ đứng thứ 5, còn lựa chọn số 1 ít ai biết tới

Tuổi tác càng cao, cơ thể con người càng đối diện với nhiều thay đổi rõ rệt: khối cơ dần suy giảm, mật độ xương yếu đi, sức đề kháng giảm và khả năng phục hồi sau bệnh tật cũng chậm hơn. Trong bối cảnh đó, dinh dưỡng – đặc biệt là protein - trở thành yếu tố then chốt giúp người lớn tuổi duy trì sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, không phải cứ ăn nhiều thịt hay trứng là đủ. Với người cao tuổi, protein cần đáp ứng thêm các tiêu chí như dễ tiêu hóa, ít chất béo và không gây áp lực lên hệ tim mạch hay thận. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có 5 loại thực phẩm giàu protein đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi, trong đó trứng quen thuộc lại chỉ đứng thứ 5.

Cá biển sâu: Nguồn protein "vàng" cho tim mạch và cơ bắp

Cá biển sâu như cá hồi, cá tuyết hay cá vược được xem là lựa chọn lý tưởng cho người cao tuổi. Không chỉ giàu protein chất lượng cao, nhóm thực phẩm này còn chứa lượng lớn omega-3 – dưỡng chất quan trọng giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ sức khỏe khớp.

Một điểm cộng lớn của cá biển sâu là kết cấu thịt mềm, dễ nhai, dễ tiêu hóa, rất phù hợp với người lớn tuổi có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Các món hấp, kho nhẹ hoặc nấu cháo cá thường được khuyến khích để giữ tối đa dinh dưỡng.

Sữa chua ít béo: Bổ sung protein và lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa

Sữa chua không đường, ít béo là nguồn protein dễ hấp thu, đồng thời cung cấp lợi khuẩn giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Đây là yếu tố quan trọng bởi nhiều người cao tuổi thường gặp tình trạng đầy bụng, táo bón hoặc hấp thu kém.

Việc bổ sung sữa chua vào bữa phụ hằng ngày không chỉ giúp cải thiện tiêu hóa mà còn tăng khả năng hấp thu các dưỡng chất khác như canxi và vitamin.

Đậu phụ: Protein thực vật nhẹ nhàng cho cơ thể

Đậu phụ là nguồn protein thực vật giàu dinh dưỡng, ít chất béo và đặc biệt thân thiện với hệ tim mạch. Với kết cấu mềm, dễ nhai, đậu phụ rất phù hợp với người cao tuổi, nhất là những người gặp khó khăn khi ăn thịt.

Ngoài ra, đậu phụ còn cung cấp các khoáng chất có lợi cho xương và nội tiết, giúp người lớn tuổi duy trì sức khỏe tổng thể. Những món như đậu phụ hấp, canh đậu phụ hoặc đậu phụ sốt nhẹ đều dễ ăn và dễ tiêu.

Ức gà chế biến mềm: Giàu protein nhưng ít chất béo

Ức gà là nguồn protein nạc, ít chất béo, phù hợp với người cần kiểm soát cholesterol và cân nặng. Khi được chế biến theo dạng xé sợi, xay nhuyễn hoặc nấu súp, ức gà giúp người cao tuổi dễ nhai và tiêu hóa hơn.

Đây cũng là thực phẩm thường được sử dụng trong các chế độ dinh dưỡng phục hồi sức khỏe sau bệnh hoặc sau phẫu thuật.

Trứng: Giàu dinh dưỡng nhưng nên ăn điều độ

Trứng từ lâu được xem là thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, đối với người cao tuổi, đặc biệt là người có nguy cơ tim mạch hoặc mỡ máu cao, việc ăn trứng cần có sự điều chỉnh hợp lý.

Lòng trắng trứng chứa protein tinh khiết và ít chất béo hơn, trong khi lòng đỏ chứa nhiều dưỡng chất nhưng cũng đi kèm cholesterol. Vì vậy, người cao tuổi nên ăn trứng với lượng vừa phải, ưu tiên các cách chế biến mềm như hấp hoặc luộc.

Người cao tuổi nên ăn protein thế nào để hấp thu tốt nhất?

Ngoài việc lựa chọn đúng thực phẩm, cách ăn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng hiệu quả.

Các chuyên gia khuyến nghị người lớn tuổi nên chia nhỏ lượng protein thành nhiều bữa trong ngày thay vì ăn dồn vào một bữa. Điều này giúp giảm áp lực tiêu hóa và tăng khả năng hấp thu dưỡng chất.

Bên cạnh đó, protein nên được kết hợp với rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ để hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Các món ăn cũng nên chế biến mềm, dễ nhai để phù hợp với sức khỏe răng miệng và dạ dày.

Đối với người có bệnh nền như tim mạch, tiểu đường hoặc suy thận, chế độ ăn giàu protein cần được điều chỉnh theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn.

Protein không chỉ giúp sống lâu mà còn giúp sống khỏe

Ở tuổi già, mục tiêu dinh dưỡng không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà còn duy trì sự độc lập, năng động và chất lượng cuộc sống. Một chế độ ăn giàu protein phù hợp có thể giúp người cao tuổi duy trì khối cơ, tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ bệnh tật.

Chăm sóc dinh dưỡng cho người lớn tuổi vì thế không cần quá cầu kỳ, chỉ cần lựa chọn đúng thực phẩm, chế biến hợp lý và duy trì thói quen ăn uống khoa học mỗi ngày.