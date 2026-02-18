Trực thăng cấp cứu xuyên Tết: Sẵn sàng 24/7

Trao đổi với phóng viên, Đại tá, BSCKII Vũ Đình Ân, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Quân y 175, cho biết công tác trực Tết năm nay được triển khai theo chế độ cao nhất, không chỉ đơn thuần là trực cấp cứu như các cơ sở y tế khác, mà còn thực hiện nhiệm vụ "sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu" đặc thù của bệnh viện quân đội.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổ cấp cứu vận chuyển đường Bệnh viện Quân y 175 duy trì quân số thường trực 12 người, chia thành các kíp luân phiên

Theo đó, trước Tết vài ngày, toàn viện đã tổ chức kiểm tra báo động sẵn sàng chiến đấu. Các tổ đội thực hiện diễn tập triển khai lực lượng, vận chuyển trang thiết bị ra vị trí tập kết, rà soát kỹ lưỡng từng dụng cụ, phương tiện, đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào khi có tình huống khẩn cấp.

Riêng tổ cấp cứu vận chuyển đường không duy trì quân số thường trực 12 người, chia thành các kíp luân phiên. Mỗi kíp gồm 4 thành viên trực liên tục 3 ngày, sau đó bàn giao cho kíp tiếp theo. Trong thời gian trực, các thành viên phải có mặt tại bệnh viện hoặc ở vị trí gần nhất để có thể lên đường ngay khi nhận lệnh.

"Đặc thù của lực lượng hồi sức cấp cứu là không có khái niệm nghỉ Tết trọn vẹn. Khi người dân nghỉ ngơi, sum họp thì chúng tôi vẫn làm nhiệm vụ" - BS Ân chia sẻ.

Công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ cùng tinh thần sẵn sàng cao độ của đội ngũ y bác sĩ là yếu tố then chốt giúp bảo đảm hoạt động cấp cứu bằng trực thăng diễn ra an toàn, kịp thời trong suốt kỳ nghỉ lễ dài ngày.