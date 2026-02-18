Bác sĩ cảnh báo thói quen hâm nóng thức ăn kiểu này sẽ đầu độc cơ thể

Cảnh báo việc hâm nóng nhiều lần thức ăn

Hâm nóng thức ăn nhiều lần là thói quen phổ biến trong mỗi gia đình dịp Tết. Tuy nhiên, nếu thực hiện sai cách, hành động này vô tình biến mâm cơm sum vầy thành nguồn cơn gây ngộ độc.

Theo VnExpress, bác sĩ Chu Thị Dung, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, nói: "Hâm nóng không đồng nghĩa với việc làm thực phẩm an toàn tuyệt đối". Có những nguy cơ sức khỏe âm thầm mà nhiệt độ bếp lò không thể loại bỏ hoàn toàn.

Trong ngày Tết, thức ăn thường được bày biện trên bàn nhiều giờ trước khi cất vào tủ lạnh. Đây chính là "khoảng nhiệt độ thuận lợi" để vi khuẩn sinh sôi. Khi quy trình nấu chín - để nguội - bày ra - cất tủ lạnh - hâm nóng lặp lại nhiều lần, số lượng vi khuẩn sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Một số loại vi khuẩn có khả năng tạo ra độc tố bền nhiệt. Điều này có nghĩa dù bạn có đun sôi lại món ăn, độc tố đã hình thành vẫn tồn tại. Khi đó, thực phẩm trông vẫn bình thường, mùi vị không đổi nhưng đã tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc nghiêm trọng.

Cũng theo bác sĩ CKI Đinh Trần Ngọc Mai, khoa Dinh Dưỡng – Tiết chế (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) chia sẻ trên báo Dân Việt, việc thức ăn thừa nếu hâm nóng đi hâm nóng lại sẽ không an toàn cho sức khỏe, dễ gây ngộ độc thực phẩm. Chưa kể tới việc hâm nóng thức ăn nhiều lần sẽ làm hao hụt đi chất dinh dưỡng.

Theo bác sĩ Mai, nguy cơ đầu tiên của việc hâm đi hâm lại thức ăn nhiều lần là tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển. Vì nhiệt độ nóng rồi lạnh thay đổi nhiều lần sẽ kích thích vi khuẩn sinh sôi tiết ra các độc chất vào trong thực phẩm và làm tăng nguy cơ ngộ độc cho người nếu ăn.

Bác sĩ Dung chỉ ra nhóm thực phẩm dễ gây chủ quan nhất:

Nhóm tinh bột: Cơm nguội, xôi, bánh chưng, bánh tét là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển nếu để ngoài không khí lâu.

Món kho và canh hầm: Thịt kho tàu, canh măng thường được nấu số lượng lớn. Việc làm nguội chậm và hâm lại cả nồi nhiều lần khiến thực phẩm biến chất.

Món nguội và gỏi: Nộm, giò chả hoặc các món dùng tay gắp chung rất dễ nhiễm khuẩn chéo từ môi trường và người dùng.

Thực phẩm không nhất thiết phải có mùi ôi thiu mới gây hại. Đánh giá độ an toàn chỉ dựa vào cảm quan (nhìn và ngửi) là hoàn toàn không đủ.

Hãy bảo quản thực phẩm đúng cách

Quy tắc 2 giờ: Thức ăn chín nên được chia nhỏ và cho vào tủ lạnh sớm, tốt nhất là trong vòng 2 giờ sau khi nấu. Không nên để nguyên nồi lớn ngoài nhiệt độ phòng quá lâu.

Hâm đúng lượng dùng: Khi ăn lại, chỉ lấy và hâm đủ lượng dùng cho một bữa. Tuyệt đối không hâm cả nồi rồi lại cất phần dư vào tủ lạnh.

Nguyên tắc "Một lần": Mỗi món ăn chỉ nên hâm lại tối đa một lần và phải đảm bảo thực phẩm được làm nóng đều toàn bộ.

Dứt khoát loại bỏ: Với cơm, xôi, bánh chưng đã để ngoài quá lâu hoặc thực phẩm đã có dấu hiệu nhớt, đổi mùi, cần bỏ đi ngay lập tức. Đừng vì tiếc rẻ mà đánh đổi sức khỏe của cả gia đình.

Để đảm bảo sức khoẻ, các bác sĩ khuyến cáo nên tuân theo quy tắc ăn chín uống sôi; Không nên để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ và sắp xếp dự trữ thực phẩm trong tủ lạnh hợp lý. Hãy nấu vừa đủ ăn, bảo quản đúng cách và ưu tiên thực phẩm tươi mới để bảo vệ hệ tiêu hóa trong những ngày đầu năm.