Không hài lòng với điểm thi, nam sinh lao tới tấn công nữ giáo viên

Nam sinh 17 tuổi đã tấn công giáo viên nữ tại một trường học ở tỉnh Uthai Thani, miền Trung Thái Lan vào ngày 5/8. Lý do được cho là vì cậu ta không hài lòng với điểm thi của mình.

Vụ tấn công bị phanh phui sau khi nạn nhân chia sẻ câu chuyện của mình với một giáo viên nổi tiếng, người điều hành trang Facebook Teacher Arty. Trang này đã đăng tải chi tiết vụ việc vào ngày 10/8, làm dấy lên cuộc tranh luận rộng rãi giữa các giáo viên và phụ huynh Thái Lan.

Câu chuyện sau đó đã thu hút sự chú ý của một số hãng thông tấn, nhưng nữ giáo viên từ chối trả lời phỏng vấn với lý do cô chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, cô khẳng định sẽ theo đuổi hành động pháp lý chống lại kẻ tấn công đến cùng.

Nữ giáo viên bị học sinh tấn công.

Theo báo chí Thái Lan, vụ việc xảy ra khi giáo viên toán đang chuẩn bị công bố kết quả thi cho học sinh. Cậu bé đến gần cô để hỏi điểm và cô cho biết cậu được 18/20 điểm.

Cậu học sinh yêu cầu giải thích lý do tại sao mình không được điểm tối đa. Giáo viên giải thích rằng, mặc dù cậu đã đưa ra các câu trả lời đúng, nhưng đã không trình bày quy trình làm bài như yêu cầu của hướng dẫn.

Cậu thiếu niên cho rằng mình nên được điểm tối đa vì có câu trả lời đúng, vì vậy giáo viên khuyên cậu nên tham khảo ý kiến của các giáo viên khác nếu muốn tranh luận về quyết định của cô.

Nam học sinh bỏ đi nói chuyện với các giáo viên khác, nhưng sau đó lại quay lại đòi điểm tối đa. Cậu kiên trì yêu cầu cô giáo xem xét lại, nhưng cô vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.

Cậu được cho là đã đá vào bàn giáo viên trước khi rời khỏi lớp. Khoảng mười phút sau, học sinh này quay lại và hét vào mặt cô: "Cô phải xin lỗi em". Khi cô từ chối và hỏi: "Ai mới là người xin lỗi?", cậu bé đã lao tới tấn công.

Cậu ta liên tục đấm đá nữ giáo viên. Các bạn cùng lớp đã cố gắng can thiệp, nhưng kẻ tấn công không dừng lại cho đến khi một thầy giáo nam đến.

Cô giáo bị bầm tím mắt, sưng đầu và chấn thương xương sườn nghiêm trọng. Cô đã nộp đơn khiếu nại lên Đồn Cảnh sát Nong Chang. Cha mẹ cậu bé đã liên lạc với cô để thay mặt con trai xin lỗi.

Nhà trường đã đình chỉ học sinh tấn công, sau đó học sinh này đã xin nghỉ học. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin cập nhật nào về quá trình tố tụng. Nam sinh và gia đình cũng từ chối trả lời báo chí.