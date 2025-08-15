Không cần chi 100 triệu như vợ chồng Ngô Thanh Vân, đây là những món đồ xứng đáng từng đồng mà mẹ bỉm sữa nào cũng nên sắm

Những ngày gần đây, câu chuyện mua sắm cho con đầu lòng của vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Với hóa đơn lên đến cả trăm triệu đồng, ông bố bỉm sữa đã không tiếc tay sắm sửa những món đồ xa xỉ như tất thông minh 10 triệu, ghế ngồi cho bé bú 10 triệu hay nôi tự động chục triệu.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân sắm đồ cho con đầu lòng khiến nhiều người tranh cãi, một số cho rằng đa số các sản phẩm cho trẻ sơ sinh đã mua là "vô tri, phí tiền"

Tuy nhiên, dưới con mắt của các bậc phụ huynh giàu kinh nghiệm, không ít món đồ trong số đó bị nhận xét là "vô dụng", "chật nhà" và chỉ mang tính trình diễn. Thực tế, hành trình bỉm sữa không cần phải là một cuộc đua tốn kém. Thay vì chạy theo những món đồ đắt đỏ nhưng tính ứng dụng thấp, đây là 5 món đồ "bất ly thân" của các mẹ bỉm sữa, đã được chứng minh là hữu ích 100%, giúp hành trình chăm con của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Máy hút sữa và máy tiệt trùng bình

Quên đi những chiếc gối cho con bú cồng kềnh, hai thiết bị quan trọng nhất liên quan đến việc cho bé ăn chính là máy hút sữa và máy tiệt trùng. Một chiếc máy hút sữa tốt giúp mẹ kích sữa, duy trì nguồn sữa và có thời gian nghỉ ngơi khi người khác có thể cho bé bú thay.

Cùng với đó, máy tiệt trùng bình sữa bằng hơi nước hoặc tia UV đảm bảo vệ sinh tuyệt đối, giúp bố mẹ tiết kiệm vô số thời gian so với việc đun sôi thủ công. Đây là khoản đầu tư mang lại hiệu quả tức thì.

Xe đẩy gọn nhẹ

Chiếc xe đẩy gọn nhẹ là "chân ái" khi mọi cặp vợ chồng và cực kỳ hữu ích cần đưa con đi ra ngoài: tiêm phòng, đi siêu thị hay ngồi quán cà phê. Nó dễ dàng gấp lại để trong cốp xe, luồn lách qua những lối đi hẹp mà không biến chuyến đi chơi thành một buổi tập tạ mệt mỏi.

Cũi em bé

Giá trị của chiếc cũi không chỉ là để ngủ. Đó là một "vùng an toàn" duy nhất trong nhà mà bạn có thể đặt con vào đó trong 5-10 phút để đi vệ sinh, tắm rửa hay nhận một cuộc gọi quan trọng mà không phải lo sợ con lăn từ trên giường xuống đất. Về lâu dài, nó giúp rèn luyện thói quen ngủ riêng, tránh việc bé phụ thuộc và bám hơi mẹ, tạo tiền đề cho sự tự lập sau này. Một chiếc cũi dùng được đến 3-4 tuổi rõ ràng là một khoản đầu tư thông minh hơn chiếc nôi chỉ dùng được vài tháng.

Nhộng chũn

Trẻ sơ sinh thường giật mình khi ngủ (phản xạ moro), khiến bé dễ tỉnh giấc. Một chiếc khăn quấn hoặc nhộng chũn ôm sát cơ thể bé sẽ tái tạo cảm giác an toàn như trong bụng mẹ, giúp con ngủ sâu và ngon giấc hơn. Khi bé lớn hơn, túi ngủ là giải pháp thay thế chăn đắp, vừa giữ ấm cho con suốt đêm vừa đảm bảo an toàn, tránh việc chăn che mặt bé. Đây là những món đồ có giá thành rẻ nhưng hiệu quả không ngờ.

Túi bỉm sữa nhiều ngăn

Mỗi lần ra khỏi nhà cùng con nhỏ là một lần "di cư" với vô số đồ đạc lỉnh kỉnh. Đó là chưa kể những tình huống "khẩn cấp" như con tè, ị tràn tã ở nơi công cộng sẽ xảy ra. Một chiếc balo bỉm sữa chuyên dụng giúp bạn xử lý khủng hoảng trong vòng 1 phút: ngăn để bỉm sạch, ngăn để khăn ướt, ngăn chống thấm chứa đồ bẩn đều ở đúng vị trí. Nó còn có ngăn giữ nhiệt để bình sữa của con luôn ấm, giúp bạn tự tin ra ngoài lâu hơn. Quan trọng nhất, nó chống lại hội chứng "não cá vàng" sau sinh, đảm bảo bạn không bao giờ quên những món đồ thiết yếu khi ra khỏi nhà.

Bạn sẽ không còn phải bới tung cả túi lên chỉ để tìm một chiếc ti giả. Đây chính là món đồ giúp bố mẹ giữ được sự bình tĩnh và "thần thái" mỗi khi ra ngoài cùng con.

