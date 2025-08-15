iPad mini sắp có nâng cấp người dùng Việt cực kỳ mong chờ

Những thông tin mới từ mã nội bộ Apple, được cho là bị lộ ra ngoài, đã tiết lộ một loạt nâng cấp đáng chú ý cho iPad mini 8. Theo dữ liệu này, sản phẩm mới mang tên mã J510 và J511 sẽ tích hợp vi xử lý A19 Pro - con chip dự kiến ra mắt cùng iPhone 17 Pro vào cuối năm nay.

A19 Pro được kỳ vọng vượt trội hơn bản A19 tiêu chuẩn nhờ số nhân GPU nhiều hơn, hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng xử lý đồ họa. Mã nguồn cũng nhắc đến một biến thể A19 Pro bị cắt giảm một nhân GPU dành cho iPhone 17 Air, nhưng điều này sẽ không áp dụng cho iPad mini. So với iPad mini 2024 đang dùng chip A17 Pro từ iPhone 15 Pro, bản nâng cấp lên A19 Pro sẽ giúp thiết bị chạy mượt các tác vụ nặng và tận dụng tối đa những tính năng mới của iPadOS.

iPad mini 8 sẽ có nâng cấp mạnh về phần cứng và màn hình - Ảnh: Tuấn Lê

Ngoài nâng cấp vi xử lý, nhiều tin đồn cho rằng Apple đã lên kế hoạch đưa công nghệ màn hình OLED lên iPad mini, với thời điểm triển khai sớm nhất từ năm 2026. Đây là một trong những nâng cấp cực kỳ đáng giá và được nhiều người dùng Việt mong chờ. OLED hứa hẹn mang lại độ tương phản cao, màu đen sâu và tiết kiệm năng lượng tốt hơn so với LCD. Hiện chưa rõ liệu nâng cấp màn hình này có trùng với phiên bản A19 Pro hay sẽ xuất hiện ở thế hệ sau.

Không chỉ iPad mini, dữ liệu rò rỉ còn tiết lộ mẫu iPad giá rẻ mới mang mã J581 và J582, có khả năng trang bị chip A18 và ra mắt vào mùa xuân năm sau. Nếu đúng, Apple sẽ đồng loạt làm mới cả phân khúc tablet cao cấp và phổ thông, mở rộng lựa chọn cho người dùng.

Hiện tại, iPad mini 7 đang được giảm giá cực kỳ sâu trong giai đoạn quý 3, có thời điểm chỉ 9 - 10 triệu đồng nếu biết cách "săn sale" trên Shopee và Lazada. Dòng iPad mini được ưa chuộng nhờ thiết kế gọn nhẹ, hiện đại, dùng để lướt web, đọc báo và chơi game thì cực kỳ phù hợp trong khi giá thì không quá cao như dòng Pro.