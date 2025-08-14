Elon Musk dọa kiện Apple

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X (Twitter), Elon Musk khẳng định Apple đang hành xử theo cách khiến “bất kỳ công ty AI nào ngoài OpenAI đều không thể leo lên vị trí số 1 trên App Store”, gọi đây là hành vi “vi phạm chống độc quyền trắng trợn” và tuyên bố xAI sẽ lập tức hành động pháp lý.

Điều đáng nói, Musk không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc này. Ngay lập tức, nhiều người dùng X phản bác, nhắc lại việc ứng dụng AI DeepSeek từng giữ vị trí số 1 App Store vào tháng 1 năm nay, sau khi Apple công bố hợp tác với OpenAI cho phép Siri chuyển các truy vấn phức tạp sang ChatGPT xử lý.

Không dừng lại, Musk còn chỉ trích Apple vì không đưa X hay Grok vào mục “Must Have” (Ứng dụng không thể thiếu) trên App Store. Theo bảng xếp hạng tại thị trường Mỹ, ChatGPT đang đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí, Grok ở vị trí thứ 6, còn chatbot Gemini của Google ngụp lặn tận hạng 57.

Elon Musk giận dữ cho rằng Apple đang ưu ái ChatGPT. Ảnh: The Guardian

Phản pháo trước cáo buộc, CEO OpenAI Sam Altman viết trên X rằng phát ngôn của Musk là “kinh ngạc” trong bối cảnh bản thân Musk từng bị tố thao túng chính mạng xã hội X để ưu ái cho các công ty của mình.

Sam Altman phản bác lại Elon Musk trên X. Ảnh chụp màn hình

Trận khẩu chiến này diễn ra trong lúc Apple liên tiếp hứng sức ép từ cơ quan quản lý và đối thủ về chính sách App Store. Tháng 4 vừa qua, một thẩm phán Mỹ kết luận Apple vi phạm lệnh tòa yêu cầu mở cửa App Store cho cạnh tranh, đồng thời chuyển hồ sơ điều tra hình sự về hành vi khinh thường tòa, bắt nguồn từ vụ kiện của Epic Games cha đẻ Fortnite.

Cũng trong tháng đó, Liên minh châu Âu đã phạt Apple 500 triệu euro (587 triệu USD) vì vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) khi hạn chế nhà phát triển dẫn người dùng đến các ưu đãi rẻ hơn bên ngoài App Store. Apple hiện đang kháng cáo khoản phạt này.