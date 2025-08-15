Trang trí VF 3 phong cách Doraemon, chủ xe 9x chở văn hóa Gia Rai đi khắp Việt Nam

Đến nay, anh Nguyễn Đức Trương Phước (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã sử dụng tới 2 chiếc VinFast VF 3. Chiếc thứ hai đã đồng hành cùng anh trên nhiều chuyến đi từ tháng 11/2024 đến nay.

Chiếc VinFast VF 3 của anh Nguyễn Đức Trương Phước kết hợp cảm hứng từ nhân vật hoạt hình yêu thích và bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên.

Chiếc VinFast VF 3 của anh được trang trí bằng những họa tiết thật đặc biệt. Anh có thể chia sẻ cảm hứng đằng sau thiết kế này?

Tôi lấy cảm hứng từ hình ảnh chú mèo máy Doraemon để trang trí cho xe. Tuy nhiên, điều đặc biệt nằm ở bộ trang phục mặc trên người nhân vật và những chi tiết bên cạnh. Theo đó, chú mèo Doraemon này mặc trang phục truyền thống của dân tộc Gia Rai (còn gọi là Jrai). Các chi tiết bên cạnh chúng ta có thể thấy nhà rông, một hình tượng đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Bằng những hình ảnh này, tôi muốn lan tỏa những văn hóa đẹp nhất của đồng bào dân tộc Gia Rai nói riêng, các dân tộc nói chung đến nhiều bạn bè ở những nơi xe đặt chân đến.

Anh Phước lựa chọn VF 3 vì thích thiết kế, khả năng tiết kiệm chi phí của xe và mong muốn góp phần bảo vệ môi trường.

Được biết, đây là chiếc VF 3 thứ hai mà anh mua. Lý do gì khiến anh sử dụng tới hai chiếc cùng một dòng xe?

Thực chất là tôi sử dụng chủ yếu một chiếc thôi. Tôi đặt VinFast VF 3 ngay từ những ngày đầu mở bán tại Việt Nam. Đến tháng 8/2024, tôi nằm trong số những người đầu tiên nhận xe. Sau đó, một người quen thích quá nên tôi để lại cho người đó. Đến tháng 11/2024, tôi mua một chiếc VF 3 khác để sử dụng cho đến nay. Sau 8 tháng, chiếc xe hiện tại đã được 20.000 km.

Có 3 lý do để tôi chọn VinFast VF 3. Thứ nhất, tôi thích kiểu dáng và thiết kế của xe. Thứ hai, sử dụng xe điện nói chung và VF 3 nói riêng lợi thế hơn xe xăng rất nhiều về chi phí nhiên liệu. Cuối cùng, tôi cũng muốn góp phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường.

Khả năng tiết kiệm chi phí của xe là ưu điểm anh Phước đánh giá cao nhất.

Sau một thời gian sử dụng, theo anh, ưu điểm nào của xe thuyết phục người dùng nhất?

Theo tôi là chi phí sử dụng của VinFast VF 3 quá tiết kiệm.

Trước khi mua VF 3, tôi dùng một mẫu xe khá tốn xăng. Dù đi không nhiều nhưng mỗi tháng tôi cũng tốn khoảng 2 triệu đồng chi phí nhiên liệu. Tôi ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai (trước đây là thành phố Pleiku), một chuyến du lịch đến Măng Đen, Quảng Ngãi, cả đi và về khoảng 300 km nếu bằng xe xăng sẽ tốn 1 triệu đồng tiền xăng.

Trong khi đó, từ khi chuyển qua VF 3, tôi không tốn đồng nào chi phí nhiên liệu, tất cả đều được miễn phí do hiện tại VinFast miễn toàn bộ phí sạc pin ở trạm công cộng V-Green tới hết tháng 6/2027. Nhờ đó, tôi có động lực ra đường hơn và thường xuyên đi chơi xa bằng VinFast VF 3.

Chiếc VF 3 đã cùng anh Phước thực hiện rất nhiều chuyến đi xa.

Vậy chiếc xe này đã lăn bánh đến những nơi đâu?

Nơi xa nhất là Cà Mau, tôi đã đi 2 lần. Ngoài ra, tôi đã đi Đà Lạt (Lâm Đồng), Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn (nay thuộc Gia Lai)…

Mỗi chuyến đi như thế, tôi thường đi 2-4 người. Dù nhìn qua khá nhỏ nhưng VF 3 vẫn đủ chỗ cho 2 người lớn cùng nhiều đồ. Nếu đi 4 người, tôi sẽ để đồ cá nhân vào giá nóc gắn cố định vào xe.

Sắp tới, tôi đang có kế hoạch đi Lào bằng chính chiếc VF 3 này.

VinFast VF 3 là một mẫu xe tối ưu cho đô thị với tầm hoạt động khoảng 215 km/sạc. Việc sử dụng một mẫu minicar tại những khu vực địa hình đồi núi hoặc những chuyến đi dài có đảm bảo không?

Với tôi, sử dụng hàng ngày thấy thoải mái. Mỗi ngày tôi đi khoảng 25-30 km thì sau khoảng 5 ngày mới cần sạc pin 1 lần, vì tôi không để pin cạn sạch mới đi sạc.

Như đã nói, tôi đã thực hiện nhiều chuyến đi chơi xa và thấy vô cùng dễ dàng. Ví dụ, trong chuyến đi từ Diên Hồng (trước là TP Pleiku) xuống Quy Nhơn, tổng quãng đường hơn 160 km chỉ tiêu tốn 50% pin. Lý do là bởi khi đổ đèo liên tục, phanh tái sinh giúp xe không cần sử dụng đến năng lượng điện, đồng thời thu hồi động năng sạc lại cho pin.

Theo anh Phước, tầm vận hành lên tới 215 km và hệ thống trạm sạc rộng khắp giúp chủ xe VF 3 yên tâm khám phá đất nước.

Đối với xe điện, vấn đề sạc pin hay bảo dưỡng xe là điều khiến nhiều chủ xe mới băn khoăn nhất. Còn anh, anh có gặp khó khăn gì không?

Hiện tại, hệ thống trạm sạc nhiều nên tôi không gặp khó khăn gì. Trong bán kính 1 km quanh nhà đã có 3-4 trạm sạc. Trên địa bàn các phường được thành lập từ TP Pleiku cũ có 4 trạm sạc do V-Green phát triển và gần 20 trạm sạc nhượng quyền. Đây là một con số lớn, mạng lưới trạm sạc dày đặc nên tôi và các chủ xe dễ dàng có chỗ sạc xe.

Về vấn đề bảo dưỡng, tôi mới bảo dưỡng 1 lần với chi phí chỉ 355.000 đồng. Con số này thật sự quá rẻ khi so với xe xăng.

Anh đang lên dự định như thế nào cho chuyến đi Lào sắp tới?

Thực tế, tôi đã đi Lào nhiều lần. Lần này, tôi muốn sang lại nước bạn theo cách đặc biệt hơn nên đã chọn VinFast VF 3. Theo kế hoạch, tôi sẽ đi cùng 1 người bạn từ TP.HCM, chỉ có 2 người và 2 xe. Hành trình tại Lào sẽ kéo dài khoảng 10 ngày với quãng đường khoảng 1.800 km. Sau khi về Việt Nam tại cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên), tôi sẽ khám phá các tỉnh phía Bắc trước khi về nhà.

Về chuyến đi này, tôi có chút lo ngại về vấn đề sạc pin ở Lào nên sẽ mang theo bộ sạc cầm tay để có thể sạc tại nhà dân hoặc chỗ ngủ qua đêm khi cần. Còn lại, khi đã về Việt Nam, sạc pin là điều không phải bận tâm vì hệ thống trạm sạc rộng khắp.

Cảm ơn anh về những chia sẻ này!