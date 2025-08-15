Cách chuyển sang tài khoản giao thông để ô tô được qua trạm thu phí

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, chủ xe ôtô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Để chuyển đổi từ tài khoản thu phí không dừng như VETC hay ePass sang tài khoản giao thông, chủ xe cần chuẩn bị căn cước công dân và tài khoản ngân hàng. (Ảnh minh hoạ)

Chuyển đổi sang tài khoản giao thông: Nhanh gọn chỉ trong vài phút

Từ nay, việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông trên các ứng dụng thu phí không dừng VETC và ePass trở nên đơn giản, tiện lợi, giúp tài xế tiết kiệm thời gian và tránh gián đoạn công việc.

Với ứng dụng VETC, chủ xe chỉ cần:

1. Nhấn “Thiết lập ví” ngay tại màn hình chính.

2. Quét và chụp căn cước công dân gắn chip, nhận diện khuôn mặt theo hướng dẫn.

3. Xác nhận thông tin trên bản hợp đồng điện tử mà hệ thống gửi.

4. Liên kết với tài khoản ngân hàng và nạp tiền vào tài khoản giao thông.

Lưu ý: Trên app VETC, phần "Ví VETC" cần định danh chính là tài khoản giao thông theo Nghị định 119. Trong khi đó "TK giao thông" là cách thanh toán cũ, sẽ không còn dùng cho tới khi trừ hết tiền trong tài khoản đó.

Với ePass, thao tác có phần đơn giản hơn khi tài khoản trên ứng dụng này chính là tài khoản giao thông, do đó chủ xe chỉ cần liên kết với ứng dụng thanh toán trên nền tảng:

1. Mở mục “Thông báo” để tìm yêu cầu liên kết thanh toán.

2. Chọn nền tảng thanh toán: Viettel Money hoặc thẻ tín dụng (lưu ý thẻ tín dụng sẽ cộng thêm 2% phí).

3. Hoàn tất xác thực theo hướng dẫn.

Toàn bộ quy trình chỉ mất vài phút, không ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển.

Để tránh bị gián đoạn khi qua trạm, các tài xế nên chủ động nạp tiền trước vào ứng dụng hoặc đảm bảo tài khoản ngân hàng liên kết luôn duy trì số dư đủ thanh toán, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh phí dịch vụ ngoài ý muốn.