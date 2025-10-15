Tháng 10 này, ca sĩ Dương Hoàng Yến tiếp tục là một trong những gương mặt hoạt động nổi bật nhất. Dương Hoàng Yến kín lịch biểu diễn ở khắp các tỉnh thành. Theo lịch trình được công bố, nữ ca sĩ khởi động tháng bằng sự kiện của nhãn hàng và buổi ghi hình Đường lên đỉnh Olympia tại Hà Nội (2/10), sau đó liên tiếp xuất hiện ở các chương trình lớn: Better Choice Awards 2025 (3/10), Cặp Lá Yêu Thương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (4/10), Chung tay vì Đồng Bào ở Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM (6/10), Kỷ niệm 130 năm thành lập Tỉnh Sơn La (10/10) và biểu diễn tại Phú Quốc (11/10).

Lịch tháng 10 của Dương Hoàng Yến

Chưa dừng lại, lịch trình giữa và cuối tháng 10 của Dương Hoàng Yến vẫn dày đặc với loạt sự kiện tầm cỡ: Đại hội Đảng Bộ Bà Rịa - Vũng Tàu (15/10), Superfest 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Hà Nội (17/10), Đại nhạc hội nhãn hàng (18/10), sự kiện nhãn hàng ở Vinh (19/10) và Lễ hội Văn hoá & Ẩm thực B.Fest 2025 tại Hải Phòng (24/10). Những ngày còn lại của tháng (25-30/10) được cô dành cho lịch trình riêng.

Lịch làm việc dày đặc trải khắp ba miền cho thấy Dương Hoàng Yến đang là một trong những nghệ sĩ được săn đón bậc nhất ở các sự kiện chính luận lẫn show thương mại. Các chương trình cô tham gia đa số mang tính cộng đồng, đòi hỏi tính chuyên môn cao, biểu cảm sân khấu chuyên nghiệp - điều Dương Hoàng Yến luôn duy trì trong suốt nhiều năm làm nghề.

Dương Hoàng Yến đang là một trong những nghệ sĩ được săn đón bậc nhất ở các sự kiện chính luận lẫn show thương mại

Trước đó, trong tâm điểm hướng về Đại lễ A80, Dương Hoàng Yến cũng ghi dấu ấn với chuỗi hoạt động dày đặc. Cô là một trong 80 nghệ sĩ được lựa chọn tham gia đồng diễn trong chương trình đặc biệt sáng 2/9. Hình ảnh nữ ca sĩ vô tình đi lạc vào Khối Thiếu Nhi trong buổi sơ duyệt hôm 27/8 đã gây chú ý trên mạng xã hội. Gương mặt trẻ trung, vóc dáng nhỏ nhắn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết cô đã ở tuổi 34. Khoảnh khắc ấy được chia sẻ rộng rãi vì sự dễ thương và gần gũi, cho thấy hình ảnh một Dương Hoàng Yến luôn tích cực, tràn đầy năng lượng.

Khoảnh khắc đi lạc vào Khối Thiếu Nhi viral của Dương Hoàng Yến

Tại chương trình Tự Hào Là Người Việt Nam diễn ra ở SVĐ Mỹ Đình, Dương Hoàng Yến thu hút sự chú ý khi thể hiện ca khúc Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời. Phân cảnh chào cờ ở phần kết tiết mục được khán giả gọi vui là “tiên tử kết màn”, bùng nổ visual. Màn trình diễn được khen ngợi vì trọn vẹn cảm xúc, thể hiện tinh thần tự hào dân tộc rõ nét.

Khoảnh khắc làm nên danh xưng "tiên tử kết màn"

Dần dần, khoảnh khắc Chào cờ cuối ca khúc Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời trở thành thương hiệu riêng của Dương Hoàng Yến

Dương Hoàng Yến nhiều năm qua là gương mặt quen thuộc của các chương trình nghệ thuật cấp Nhà nước. Mỗi lần xuất hiện, cô luôn cho thấy sự chỉn chu, giọng hát nội lực và cách làm nghề nghiêm túc. Việc liên tục góp mặt trong các sự kiện lớn cho thấy sự tin tưởng của ban tổ chức và vị trí đặc biệt của nữ ca sĩ.

Dương Hoàng Yến nhiều năm qua là gương mặt quen thuộc của các chương trình nghệ thuật cấp Nhà nước

Không chạy theo xu hướng thị trường, Dương Hoàng Yến chọn con đường bền vững, gắn bó với các chương trình nghệ thuật ý nghĩa. Tháng 10 này, khi nhìn vào lịch diễn dày đặc, có thể thấy Dương Hoàng Yến đang gặt hái trái ngọt sao nhiều năm bền bỉ với lựa chọn của mình.