MV chủ đề nhạt thếch của Chung kết Thế giới 2025

Tối 13/10, MV chủ đề cho Chung kết Thế giới (CKTG) 2025 của League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại - LMHT) chính thức được công bố. Ca khúc Sacrifice do G.E.M. (Đặng Tử Kỳ) thể hiện đã nhanh chóng tạo nên cơn “bão” thảo luận trong cộng đồng fan eSports và công chúng yêu nhạc.

Ca khúc chủ đề CKTG 2025 Sacrifice - G.E.M

Trước đó, ngay khi Riot Games công bố G.E.M. (Đặng Tử Kỳ) là ca sĩ thể hiện ca khúc chủ đề Sacrifice, thông tin đã nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng fan LMHT và công chúng đại chúng, với nhiều bình luận dự đoán về chất lượng âm nhạc và phong cách điện ảnh mà G.E.M. sẽ mang tới. Sự lựa chọn này càng làm tăng kỳ vọng cho MV, bởi giọng hát mạnh mẽ, trong trẻo và giàu cảm xúc của G.E.M.

Ca sĩ Đặng Tử Kỳ

Khác với những bản anthem bùng nổ như Gods hay Warriors, Sacrifice chọn hướng đi chậm rãi, điện ảnh và trầm lắng hơn. Giọng hát mạnh mẽ nhưng tinh tế của G.E.M. hòa cùng âm thanh giao hưởng, mang đến một bản nhạc vừa bi tráng vừa cảm xúc. Theo Riot Games, lý do chọn G.E.M. là bởi “chất giọng đầy nội lực và chiều sâu cảm xúc, có thể khơi lại tinh thần điện ảnh từng làm nên dấu ấn của âm nhạc CKTG”. Chủ đề bài hát xoay quanh sự cống hiến, nỗ lực và những hy sinh thầm lặng mà các tuyển thủ phải trải qua trên hành trình chinh phục đỉnh cao.

Faker - tuyển thủ đội T1 nhà vô địch năm 2024 được highlight trong MV chủ đề năm nay

Những hình ảnh của CKTG qua các mùa

Tuy nhiên, phản ứng của khán giả với Sacrifice lại khá đa chiều. Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự xúc động, cho rằng đây là một trong những bản anthem giàu cảm xúc nhất của LMHT, mang tinh thần trưởng thành và hoài niệm. Người hâm mộ khen ngợi chất giọng “truyền cảm, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ” của G.E.M., cùng thông điệp sâu sắc về sự đánh đổi để đạt được vinh quang. Nhiều bình luận nhận định: “Đây không phải là bài hát khiến bạn muốn nhảy, mà là bài khiến bạn nghẹn ngào khi nhìn lại hành trình 15 năm của LMHT”.

Ngược lại, một số người lại cho rằng ca khúc thiếu cao trào, “chưa đủ bùng nổ để trở thành huyền thoại” như Legends Never Die, Phoenix hay Rise. Thậm chí còn không được đánh giá ngang bằng với GODS từng được thể hiện bởi NewJeans. Bài hát được đánh giá là giàu cảm xúc, nhưng cảm giác nó dừng lại ở mức “phim điện ảnh” - nghe hay nhưng thiếu đoạn khiến “tim muốn nổ tung” như các năm trước. Nhiều ý kiến cho rằng Sacrifice có cấu trúc âm nhạc tinh tế và cảm xúc, nhưng thiếu “sức bật” và đoạn cao trào khiến người nghe nổi da gà - thứ vốn là đặc trưng của các bản anthem CKTG.

Nhiều ý kiến cho rằng Sacrifice có cấu trúc âm nhạc tinh tế và cảm xúc, nhưng thiếu “sức bật” và đoạn cao trào khiến người nghe nổi da gà

Đại diện Việt Nam Gam Levi xuất hiện trong MV

Bên cạnh âm nhạc, MV của Sacrifice cũng được nhiều khán giả quan tâm, đặc biệt là khi MV mang ý nghĩa kỷ niệm 15 năm của giải đấu. MV được xây dựng dưới dạng hoạt hình 3D với bối cảnh vũ trụ / không gian, tượng trưng cho sự vĩnh hằng của di sản eSports. Riot Games đã khéo léo lồng ghép hơn 70 Easter eggs, tái hiện những khoảnh khắc huyền thoại trong lịch sử CKTG: từ pha “Azir shuffle” của Faker, các trận chiến của TheShy, Uzi, Caps… cho đến những màn lội ngược dòng kinh điển. Đặc biệt, chi tiết tưởng nhớ tuyển thủ Maciej “Shushei” Ratuszniak - nhà vô địch mùa đầu tiên (2011) vừa qua đời đầu năm nay đã khiến nhiều khán giả xúc động.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, MV cũng vấp phải tranh luận vì thiếu các chi tiết tôn vinh nhà vô địch Worlds 2024 - T1. Nhiều fan cho rằng, ngoại trừ Faker, các thành viên còn lại của đội hầu như không được xuất hiện, khiến MV cảm giác thiếu tôn trọng đối với đội tuyển đã vô địch hai năm liên tiếp trước đó.

Nhiều fan cho rằng, ngoại trừ Faker, các thành viên còn lại của đội T1 hầu như không được xuất hiện

Ban đầu, Sacrifice được dự kiến phát hành sớm hơn nhưng bị hoãn lại khi Riot quyết định loại bỏ hình ảnh tuyển thủ Bwipo do phát ngôn gây tranh cãi. Tuy vậy, điều này không hề làm giảm sức nóng của sản phẩm. Dù vẫn còn một số tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng MV Sacrifice đã tạo nên một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử âm nhạc của CKTG, là món quà tri ân ý nghĩa dành cho cộng đồng người hâm mộ LMHT trên toàn thế giới.

Chung kết Thế giới (CKTG) 2025 của League of Legends là mùa giải thứ 15 trong lịch sử, diễn ra từ 14/10 đến 9/11/2025. Năm nay, Trung Quốc là nước chủ nhà - đánh dấu lần thứ ba đăng cai sau 2017 và 2020. Giải đấu được tổ chức tại ba thành phố lớn: Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô, trong đó trận chung kết sẽ diễn ra tại Dong’an Lake Sports Park Multifunctional Gymnasium ở Thành Đô.

Năm nay, Team Secret Whales sẽ là đại diện Việt Nam dự CKTG

Đáng chú ý, năm 2025 là lần đầu tiên Riot Games áp dụng thể thức Fearless Draft, trong đó mọi tướng đã được chọn trong một ván sẽ bị cấm trong các ván tiếp theo, tạo nên nhiều chiến thuật đa dạng và thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Ngoài ra, Team Secret Whales, đại diện đến từ Việt Nam - hạt giống số 2 của khu vực LCP, cũng góp mặt tại giải đấu, mang đến cơ hội thử thách và cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu thế giới.