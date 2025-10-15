Sung Yuri, từng là một trong những giọng ca thuộc nhóm nữ huyền thoại Fin.K.L, thỉnh thoảng vẫn bị réo gọi trên các trang MXH bởi chồng cô bị kéo vào lao lý. Năm 2017, Sung Yuri kết hôn với Ahn Sung Hyun, một golfer chuyên nghiệp từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia trước khi chuyển hướng sang kinh doanh. Cuộc sống của họ từng được xem là hình mẫu hạnh phúc, đặc biệt sau khi Sung Yuri sinh đôi hai cô con gái vào đầu năm 2022.

Sung Yuri (thứ 2 bên trái qua) là gương mặt nổi bật của nhóm nữ huyền thoại Fin.K.L

Hôn nhân tưởng chừng viên mãn với golfer Sung Hyun hóa ra lại tréo ngoe

Tuy nhiên, đến năm 2023, tên tuổi của Sung Hyun bất ngờ vướng vào cảnh tù tội khi anh bị cáo buộc nhận hối lộ và gian lận liên quan đến việc niêm yết tiền điện tử trên sàn Bithumb. Cụ thể, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2021, Sung Hyun bị cho là đã nhận hơn 3 tỷ won (khoảng 55 tỷ đồng) tiền mặt cùng quà tặng xa xỉ, trong đó có 2 chiếc đồng hồ đắt tiền trị giá 400 triệu won (gần 8 tỷ đồng) để giúp một doanh nghiệp thúc đẩy việc đưa “Coin A” lên sàn.

Anh còn bị cáo buộc chiếm đoạt thêm 2 tỷ won (gần 30 tỷ đồng) bằng thủ đoạn lừa đảo, vi phạm Đạo luật về tội phạm kinh tế nghiêm trọng. Trong phiên tòa sơ thẩm, Sung Hyun bị tuyên án 4 năm rưỡi tù giam và buộc tịch thu tài sản liên quan. Đến giữa năm 2025, tòa phúc thẩm cho phép anh được bảo lãnh tại ngoại với khoản tiền 50 triệu won, kèm điều kiện hạn chế di chuyển và tiếp xúc với nhân chứng, trong khi quá trình xét xử vẫn tiếp tục.

Chồng 'nữ hoàng tuyết' Sung Yuri bị cáo buộc lừa đảo

Vụ việc đã ảnh hưởng lớn đến Sung Yuri, buộc cô tạm ngừng nhiều hoạt động giải trí và gần như ở ẩn trong suốt giai đoạn chồng bị điều tra. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên từng bày tỏ mong muốn “sự thật sẽ được làm sáng tỏ” và khẳng định vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để chăm sóc gia đình. Mãi đến giữa năm 2025, cô mới xuất hiện trở lại trong một chương trình quảng bá trên kênh GS Home Shopping. Động thái này được xem như bước khởi đầu cho hành trình tái xuất, trở lại hoạt động nghệ thuật sau nhiều biến cố.

Cựu thành viên Fin.K.L gần đây mới xuất hiện trở lại

Từ một ca sĩ thần tượng đời đầu, một diễn viên thực lực đến người phụ nữ - người mẹ mạnh mẽ vượt qua sóng gió, Sung Yuri hiện vẫn nhận được nhiều sự cảm thông từ khán giả Hàn Quốc vì thái độ kiên định, trung thực và không chạy trốn scandal của người thân. Tuy nhiên, vì phiên tòa cuối cùng vẫn chưa diễn ra nên người đẹp 8x vẫn còn hạn chế công việc giải trí.

Đây có thể coi là lần comeback showbiz chính thức của Sung Yuri sau khi chồng cô lãnh án tù

Sung Yuri, sinh năm 1981 tại Tübingen, Tây Đức. Khi mới 4 tuổi, cô cùng gia đình trở về Hàn Quốc và lớn lên ở Seoul. Sau này, cô tốt nghiệp Đại học Kyung Hee chuyên ngành Âm nhạc hậu hiện đại, và đó là nền tảng giúp cô sớm bén duyên với con đường nghệ thuật. Năm 1998, Sung Yuri ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Fin.K.L, cùng Lee Hyori, Ock Joo Hyun và Lee Jin. 4 cô gái nhanh chóng gặt hái thành công với loạt ca khúc như Blue Rain, To My Boyfriend, Eternal Love....

Blue Rain - Fin.K.L

Màn tái hợp của nhóm vào năm 2019

Ở thời điểm đó, nếu Lee Hyori nổi tiếng với hình tượng nổi loạn, sexy khó cưỡng; Ock Joo Hyun thì sở hữu giọng hát top đầu SM thì Sung Yuri chiếm trọn trái tim của bao fanboy nhờ nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo như búp bê hay tình đầu. Đối với người hâm mộ gen 1 Kpop, bộ ba Sung Yuri - Eugene (S.E.S) - Kan Mi Yeon (BABY V.O.X) là 3 đại diện visual gây sốt một thời. Cùng với S.E.S và BABY V.O.X, Fin. K.L trở thành nhóm nữ quốc dân, đặt nền móng cho làn sóng Hallyu công phá châu Á và toàn thế giới trong tương lai.

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cô được coi là 1 trong những nàng thơ của thế hệ Kpop đầu tiên

Visual chuẩn gà nhà SM không lệch vào đâu được

Sau khi Fin.K.L tan rã, Sung Yuri rẽ hướng sang diễn xuất và gặt hái nhiều thành công trong loạt phim truyền hình ăn khách như Thousand Years of Love (2003), The Snow Queen (2006), Hong Gil-dong (2008) hay Feast of the Gods (2010). Cô còn đảm nhận vai trò MC, tham gia các chương trình truyền hình thực tế và được biết đến với hình ảnh nhẹ nhàng, kín tiếng, ít vướng scandal trong giới giải trí Hàn.

Tạo hình của Sung Yuri trong Thousand Years of Love (2003)



Đóng Hong Gil-dong (2008) cũng gây thương nhớ

Dù vậy, cựu idol vẫn giữ lửa đam mê ca hát với 2 sản phẩm mang tên Lover's Declaration và One Person. Ngoài ra, cô nàng cũng đảm nhiệm thu âm OST trong các bộ phim cô tham gia. Sau gần 30 năm, chỉ còn Lee Hyori và Ock Joo Hyun còn chăm chỉ theo đuổi sự nghiệp cầm mic, Sung Yuri thỉnh thoảng cất giọng qua các bản nhạc phim còn Lee Jin tập trung hoàn toàn cho mảng diễn xuất.