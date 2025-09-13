Khơi nguồn tự hào từ triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”

Được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28/8 đến 15/9/2025, triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" là một hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9. Không gian triển lãm tái hiện 95 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Cộng sản Việt Nam thông qua hàng trăm hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý cùng nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại như trình chiếu 3D, màn hình tương tác, sân khấu thực cảnh…

Triển lãm được chia thành nhiều không gian theo giai đoạn, từ buổi đầu thành lập Đảng, những năm tháng chiến đấu gian khổ, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay. Mỗi hiện vật, mỗi bức ảnh đều trở thành minh chứng sinh động cho chặng đường đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của dân tộc dưới lá cờ Đảng.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chính giữa Triển lãm, thu hút đông đảo người dân đến tham quan.

Chỉ trong tuần đầu tiên, triển lãm đã thu hút hơn 94.000 khách tham quan trong ngày cao điểm 31/8, đến hết ngày 5/9, triển lãm đã vượt 637.000 lượt khách và đến ngày 13/9, tổng lượt khách tham quan đã đạt 1 triệu lượt. Những con số ấn tượng này cho thấy sức hút mạnh mẽ của triển lãm, khẳng định nhu cầu tìm hiểu và sự quan tâm sâu sắc của công chúng đối với lịch sử Đảng và dân tộc.

Giáo dục truyền thống bằng trải nghiệm trực quan, sinh động

Điểm nhấn khác biệt của triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" nằm ở sự kết hợp giữa hiện vật truyền thống và công nghệ hiện đại. Không gian trưng bày không chỉ có tư liệu, tranh ảnh, kỷ vật quý mà còn được hỗ trợ bởi màn hình LED, trình chiếu 3D, hiệu ứng âm thanh ánh sáng và sân khấu thực cảnh, giúp tái hiện những khoảnh khắc lịch sử một cách sinh động, chân thực.

Sân khấu thực cảnh tại triển lãm mang đến cho khán giả những trải nghiệm trực quan và cảm xúc mạnh mẽ.

Đặc biệt, công nghệ AR và màn hình tương tác mang lại trải nghiệm mới cho người tham quan, nhất là giới trẻ. Chỉ bằng thao tác chạm, người xem có thể khám phá thêm tư liệu, phóng to chi tiết hiện vật, hoặc nghe lời thuyết minh trực tiếp. Lịch sử vì thế không còn khô khan, mà trở thành một hành trình đa giác quan, kết hợp hình ảnh, âm thanh và cảm xúc.

Song song với trưng bày, triển lãm còn tổ chức chuỗi tọa đàm và hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử Đảng. Tọa đàm có sự tham gia của những diễn giả nổi bật như Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho (tác giả ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Kiên, Trung úy Ngô Sỹ Nguyên, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Đại sứ Phạm Quang Vinh, Đại sứ Nguyễn Phú Bình… những nhân chứng, học giả kể lại ký ức về chiến tranh, sự hy sinh và ý chí của dân tộc cũng như các quyết sách quan trọng của Đảng.

Nhiều diễn giả, nhân chứng lịch sử tham gia chuỗi tọa đàm và hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử Đảng tại triển lãm.

Việc ứng dụng công nghệ ở quy mô lớn này cũng cho thấy nỗ lực đổi mới sáng tạo trong việc tái hiện câu chuyện lịch sử: biến những mốc son 95 năm thành trải nghiệm gần gũi, trực quan, để công chúng, đặc biệt thế hệ trẻ, thêm tự hào và gắn bó với truyền thống dân tộc.

Triển lãm - vì thế - trở thành một kênh giáo dục hiệu quả, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, bồi đắp niềm tin và khơi dậy trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị mà lịch sử đã để lại.

Thắp sáng ngọn lửa tự hào trong mỗi trái tim người Việt

Mỗi hiện vật, mỗi không gian triển lãm đều là một thông điệp về niềm tự hào. Đó là niềm tự hào về những chiến công oanh liệt, về sự hy sinh lớn lao của cha anh và về những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới.

Trong số các hiện vật tiêu biểu, có Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tranh sơn dầu tái hiện Hội nghị thành lập Đảng năm 1930, xác máy bay B-52 rơi xuống Hà Nội , cùng những tờ báo đầu tiên như Cứu Quốc , Nhân Dân , Cờ Giải Phóng . Những hiện vật được lưu trữ và kiểm định nghiêm ngặt bởi Bảo tàng Lịch sử Quốc gia này không chỉ là chứng tích đi cùng năm tháng mà là những mốc son rực rỡ của đất nước Việt Nam.

Các bạn trẻ đang xem hiện vật Va li mây của chủ tịch Hồ Chí Minh mang về từ Tĩnh Tây, Trung Quốc.

Niềm tự hào ấy không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn hiện hữu trong từng bước phát triển hôm nay: từ vị thế chính trị đến thành tựu kinh tế xã hội, từ đời sống văn hóa đến hội nhập quốc tế. Với các cựu chiến binh, triển lãm là dịp gợi nhớ ký ức chiến đấu, thêm biết ơn đồng đội; còn với thế hệ trẻ, đây là cơ hội tiếp cận lịch sử một cách sinh động, trực quan, để thêm trân trọng và tự hào.

Triển lãm đã thắp sáng trong lòng người tham quan ý thức rằng, họ là một phần của dòng chảy lịch sử dân tộc, tiếp nối sứ mệnh xây dựng đất nước hùng cường.

Khẳng định rõ vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bằng cách tái hiện chặng đường 95 năm, triển lãm khẳng định rõ vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù trải qua muôn vàn thử thách, Đảng vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước vượt qua chiến tranh, xây dựng hòa bình, phát triển và hội nhập.

Đại sứ Phạm Quang Vinh và Thượng tướng Võ Văn Tuấn đang trải nghiệm sách tương tác về các kỳ Đại hội Đảng - nơi lưu giữ và giới thiệu các quyết sách trọng đại của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông điệp ấy được thể hiện rõ ràng thông qua các phân khu 4, 5, 6 với những hiện vật ghi dấu ấn thời kỳ Đổi mới; khu trưng bày giai đoạn bao cấp tái hiện bằng hình ảnh trực quan và hiện vật sinh động, gợi nhớ một chặng đường gian khó mà nhân dân cả nước đã cùng vượt qua. Đặc biệt, xuyên suốt không gian triển lãm là các cuốn sách điện tử tương tác về các kỳ Đại hội Đảng - nơi lưu giữ và giới thiệu các quyết sách trọng đại, định hình con đường phát triển của đất nước từ những năm đầu thành lập cho tới hôm nay.

Thông điệp này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay: củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời cho thấy sức mạnh của con đường cách mạng đã được lịch sử kiểm chứng. Đây cũng là lời khẳng định về nền tảng chính trị vững chắc, bảo đảm cho những bước tiến xa hơn trong tương lai.

Kết nối quá khứ, nhắc nhở tương lai vươn mình

Ý nghĩa sâu sắc nhất mà triển lãm để lại chính là sự kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. "95 năm lá cờ Đảng soi đường" là hành trình của hy sinh, kiên cường và chiến thắng. Nhưng trên hết, đó là lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng, phát huy truyền thống để đất nước tiếp tục vươn mình mạnh mẽ.

Rất nhiều bạn trẻ hào hứng với những câu chuyện lịch sử được kể tại triển lãm "95 năm cờ Đảng soi đường".

Triển lãm không chỉ gợi nhớ niềm tự hào, mà còn truyền cảm hứng hành động: mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần biến niềm tự hào thành khát vọng và trách nhiệm, chung tay xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu đẹp, sánh vai cùng bạn bè quốc tế.

Độc giả có thể tiếp tục khám phá hành trình 95 năm vẻ vang của Đảng qua không gian triển lãm số "95 năm cờ Đảng soi đường"