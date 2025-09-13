Cháu bé duy nhất sống sót trong vụ thảm án truy sát gia đình 4 người hiện ra sao?

Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để truy bắt đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong và một cháu nhỏ bị thương nặng.

Bé Trần Tấn P. (12 tuổi, trú hẻm Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk)) là người duy nhất sống sót dưới lưỡi dao oan nghiệt của hung thủ. Theo tờ Tiền phong, cháu bé được đưa vào bệnh viện lúc 2h21 ngày 13/9 trong tình trạng đa chấn thương. Da bệnh nhi hồng nhạt, thở nhanh kèm vã mồ hôi, tim đập nhanh, phổi giảm thông khí, dưới da vùng ngực và thành ngực có khí.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi đang cấp cứu, điều trị nạn nhân P. Ảnh: Tiền Phong

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có vết thương hở ở ngực (thấu ngực), cùng các chấn thương ở cánh tay, cẳng chân, vai và cổ tay. Sau đó, bệnh viện tiến hành hội chẩn và quyết định mổ cấp cứu lúc 4h20. Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ đã khâu vết thương phần mềm và dẫn lưu màng phổi. Hiện tại, sau mổ, tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn định.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng 13/9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (tên thường gọi Hào, SN 1988, trú tại phường Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã tìm đến nhà của chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột).

Theo người dân địa phương trao đổi với PV báo Pháp luật TP.HCM, lâu nay Thuận chung sống như vợ chồng với chị H. và có con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Giữa hai người từng phát sinh mâu thuẫn tình cảm.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NLĐ

Vì vậy, sáng sớm 13/9, Thuận dùng dao tấn công liên tiếp vào các thành viên trong gia đình chị H., gây ra hậu quả nghiêm trọng: Chị Nguyễn Thị Kim H. (1992, chủ nhà) tử vong tại chỗ; Bà Trần Thị D. (1970, mẹ ruột chị H.) tử vong; Anh Bùi Văn N. (2002, em trai chị H.) cũng không qua khỏi; Cháu Trần Tấn P. (con trai riêng chị H.) bị thương nặng.

Ngay sau khi gây án, nghi phạm Thuận nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng.

Thời điểm bắt giữ nghi phạm Thuận. Ảnh: Minh Tuệ

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động, vừa đảm bảo công tác khám nghiệm, vừa triển khai các mũi truy lùng nhằm ngăn chặn nghi phạm tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 13/9, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm Thuận tại đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, gần nhà của nghi phạm. Hiện cơ quan công an đang đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ vụ việc.