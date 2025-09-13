Lạnh người lời khai nghi phạm thảm sát cả gia đình: Bình tĩnh làm 1 việc rồi mới bỏ trốn

Gần 10 giờ ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Bước đầu, Thuận thừa nhận hành vi sát hại gia đình ở chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi, trú tổ dân phố 10, phường Thành Nhất). Danh tính các nạn nhân gồm: chị H., bà Trần Thị D. (mẹ chị H.), anh Bùi Hữu Ng. (em chị H.), và cháu Trần Tấn P. (con riêng chị H.). Trong đó 3 người tử vong tại chỗ, riêng cháu P. bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nghi phạm thời điểm bị bắt

Qua làm việc, Thuận khai nguyên nhân gây ra vụ án là do mâu thuẫn tình cảm. Thuận và chị H. có quan hệ tình cảm như vợ chồng. Cả 2 có con với nhau nhưng do mâu thuẫn nên không sống chung.



Chị H. sống với gia đình ở phường Thành Nhất với con và gia đình. Thời gian trước đây, Thuận hay ghé chơi và một số lần cũng xảy ra mâu thuẫn.

Rạng sáng 13/9, Thuận tìm tới nhà chị H. nói chuyện với chị này lại tiếp tục mâu thuẫn. Sau đó, Thuận dùng dao sát hại chị H.. Nạn nhân la lên vài tiếng rồi nằm gục.

Sau đó, tiếp tục truy đuổi 2 người ra ngoài đường và đâm các nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thuận kéo thi thể nạn nhân vào nhà, dùng nước rửa các vết máu rồi vào nhà khóa cửa lại.



Trong các nạn nhân, cháu Trần Tấn P. (con trai chị H.) sau khi bị đâm trọng thương đã cố gắng trèo ra phía sau nhà, nằm bất động. Riêng cháu gái 3 tuổi, con chung của Thuận và chị H. không bị đối tượng sát hại.

Sau đó, Thuận bình tĩnh kéo thi thể các nạn nhân vào nhà, dùng nước rửa vết máu. Tiếp đó, nghi phạm khóa cửa trước khi bỏ trốn. Trên đường đi, nghi phạm lấy áo chống nắng của một phụ nữ mặc vào, bịt mặt để che giấu tung tích.



Bằng nghiệp vụ, công an đã truy lùng và bắt giữ Thuận tại khu vực đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao) cách hiện trường khoảng vài km.