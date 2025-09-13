Vụ "bức tâm thư kêu cứu" nghi của bé trai kể về cuộc sống với mẹ kế: Người thân lên tiếng

Theo đó, trong bức thư được cho là của bé trai, có đoạn viết: “Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…”. Đi kèm, một đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng điện thoại đánh vào đầu bé, bắt em đứng cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại Chung cư Victoria, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Kiến Hưng cho biết đang khẩn trương xác minh, làm rõ.

Ảnh cắt từ clip

Chia sẻ với phóng viên, người thân của bé cho biết, bố cháu là ông Đ.V.H. (SN 1984, Hà Nội), hiện đang sinh sống tại Chung cư Victoria Văn Phú, phường Kiến Hưng. Năm 2010, ông kết hôn với chị N.T.H.N., nhưng đến năm 2014, chị không may qua đời. Ông H. và vợ cũ có với nhau một bé trai là Đ.C.H., nay đã 13 tuổi.

Sau khi mẹ mất, hai bố con sống nương tựa vào nhau cho đến năm 2022, khi ông H. tái hôn với chị N. T. T. (SN 1985, quê Mỹ Đức). Từ khi bước vào gia đình mới, theo phản ánh của người thân, cháu H. thường xuyên bị mẹ kế mắng chửi, bạo hành, nhất là những lúc bố đi làm vắng nhà.

Người thân cho biết, chị T. nhiều lần dùng điện thoại iPhone, chai thủy tinh, lọ xịt keo tóc… để đánh vào đầu cháu, gây chấn thương và chảy máu.

Trong phòng ngủ không có camera, mức độ bạo hành được cho là còn nghiêm trọng hơn: bé bị đạp đầu vào tường, ép tự tát vào mặt đến chảy máu miệng, rồi bị bắt liếm sạch máu và nước mũi. Khi khóc, cháu còn bị túm tóc lôi vào nhà vệ sinh.

Bức thư được cho là của bé trai được chia sẻ

Thậm chí, có lần, bé H. bị bắt quỳ và dùng hai ngón tay tự đánh mạnh vào thái dương theo lệnh của mẹ kế. Người phụ nữ này thậm chí còn buông lời đe dọa: “Đánh mạnh đến chết tao chôn”.

Không chỉ bạo lực thể xác, cháu còn bị hành hạ tinh thần: mùa đông rét dưới 10 độ không được đắp chăn, khi tắm thì phải dùng nước lạnh sau khi con riêng của mẹ kế đã sử dụng hết nước nóng.

Ngoài ra, cháu H. còn bị ép viết thư gửi bạn bè, thầy cô với nội dung bôi xấu ông bà, bố đẻ và gia đình nội ngoại. Nếu không viết theo đúng yêu cầu, cháu sẽ bị đánh đập và dọa đuổi khỏi nhà.

Trao đổi với phóng viên báo Đời sống và pháp luật, ngày 13/9, lãnh đạo Công an phường Kiến Hưng xác nhận rằng đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc.