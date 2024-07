Lời kể của bé trai 10 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành ở Cà Mau

Em T. tố mẹ kế đánh

Ngày 11/7, UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã báo cáo tỉnh về vụ việc người thân em L.M.T. (10 tuổi) tố cáo em bị mẹ kế bạo hành dẫn tới nhiều thương tích, bầm tím người.

Nội dung báo cáo thể hiện, em T. bị 1 vết rách trán dài 4cm; nhiều vết bầm tím trên tay trái, lưng trái; 1 vết sưng trên đầu.

T. bị vết rách ở trán trái dài 4cm và nhiều vết bầm trên cơ thể bất thường.

Làm việc với công an, em T. kể lại: Khoảng 12h ngày 5/7, em ở một mình trong mui (cabin) ghe chở vật liệu xây dựng đậu dưới sông bên nhà mẹ kế là bà H.M.N. (ở xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, bà N. từng bị tuyên 9 tháng tù treo do bạo hành em T. năm 2023).

Khi đó, bà N. từ trên nhà xuống ghe cầm 1 cây sạn (dụng cụ nấu ăn) bằng kim loại đánh khoảng 10 cái vào đầu, vào người, làm rách trán. Người mẹ kế còn nói với T. “mai mốt không được lên nhà, không được vô phòng làm hư máy lạnh”.

Khi đánh xong, bà N. kêu T. đi tắm và băng vết thương trên trán cho em.

Chiều cùng ngày, em T. lên nhà lấy cơm xuống ghe ăn và ngủ ở ghe. Khoảng 22h cùng ngày, anh ruột của T. là L.V.T. về phát hiện vết thương nên chở em đến bệnh viện huyện khâu vết rách trán.

Mẹ kế nói do em T. tự ngã

Làm việc với Công an huyện Trần Văn Thời, bà H.M.N. trình bày: Sáng 5/7, khi bà từ bệnh viện về thấy em T. chạy ra sau nhà rồi bị té cạnh đống đá. Sau đó, bà tới hỏi thăm và nói đi tắm, lấy băng dán vết thương cầm máu và lấy cơm cho T. xuống ghe ăn.

Anh L.V.T. (anh ruột cùng cha khác mẹ với T.) kể lại với công an, T. nói vết thương trên trán do bị bà N. đánh bằng cây sạn, nên chở tới viện khâu vết rách.

Hiện, Công an địa phương chưa làm việc trực tiếp được với cha ruột của em T. - ông L.V.C., do ông đi lái ghe ở xa chưa về.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Lợi An đã có kế hoạch hỗ trợ, can thiệp khẩn cấp đối với trẻ nghi bị bạo hành. Em T. đã được người thân đưa về ở nhà ông nội chăm sóc.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan, chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc; chủ động xử lý vụ việc theo thẩm quyền (nếu có). Báo cáo kết quả về UBND tỉnh chậm nhất ngày 12/7.

Trước đó, vào năm 2023, giáo viên phát hiện trên người em L.M.T. có nhiều vết bầm tím nên báo chính quyền địa phương. Công an huyện Trần Văn Thời sau khi vào cuộc đã khởi tố bà H.M.N. - mẹ kế của nạn nhân, về hành vi hành hạ con chồng. Tháng 2/2023, bà H.M.N bị TAND huyện Trần Văn Thời xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 tháng tù giam. Bị cáo kháng cáo, tháng 9/2023, TAND tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo N. 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.