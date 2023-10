Vì sao đình chỉ vụ án cô gái giết mẹ kế ở Bình Dương?

Ngày 20-10, một nguồn tin của phóng viên cho biết liên quan đến vụ án mạng thương tâm cô gái giết mẹ kế trong căn phòng trọ ở Bình Dương, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án.

Bị can trong vụ án này là Nguyễn Thị Mỹ Chung (SN 1986, quê Vĩnh Long), người bị sát hại là bà N.T.N (SN 1964, quê tỉnh Đắk Lắk).

Nguyễn Thị Mỹ Chung thời điểm mới bị bắt

Theo nguồn tin, trong quá trình điều tra, xét thấy bị can có dấu hiệu tâm thần nên cơ quan điều tra đã đưa đi trưng cầu giám định tâm thần với Nguyễn Thị Mỹ Chung tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa.

Kết quả, Chung bị tâm thần phân liệt thể paranoid. Đương sự gây án trong trong cơn xung động phân liệt, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đối với trường hợp của bị can Chung, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn (tạm giam) và đề nghị bắt buộc chữa bệnh.



Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 14-4, Chung ra tay sát hại mẹ kế là bà N.T.N tại một nhà trọ trên đường D9, thuộc khu phố 1, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một.

Sau khi gây án, Chung gọi điện thoại báo công an và báo cho bố. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một tạm giữ Chung về hành vi giết người.