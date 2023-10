Ngọc Trinh bị bắt: Trường hợp hy hữu là lời cảnh tỉnh cho những ai đùa giỡn với pháp luật

Đem pháp luật và mạng người ra đùa giỡn

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 9, Ngọc Trinh bắt đầu đăng tải những đoạn video ghi lại cảnh bản thân vừa điều khiển chiếc moto vừa tạo dáng nguy hiểm khi di chuyển. Trong suốt đoạn video, Ngọc Trinh đã thực hiện động tác co hai chân lên yên xe, ngồi yên sau, thả 1 tay hay thậm chí là cả hai tay rồi đứng thẳng người để xe lao về phía trước.

Những đoạn video ngay sau khi đăng tải đã nhận về một làn sóng phản đối gay gắt từ CĐM về việc bất chấp hậu quả để "câu view", ảnh hưởng tới nhận thức của giới trẻ do sự nổi tiếng của cô nàng. Bất chấp tất cả, Ngọc Trinh vẫn thản nhiên để lại lời hứa hẹn về những video tiếp theo và thậm chí là cả video về việc gặp chấn thương nặng - hậu quả đầu tiên do những hành vi bất chấp sự an toàn của bản thân và thách thức luật pháp gây ra.

Những đoạn clip Ngọc Trinh đăng tải khiến CĐM phẫn nộ

Đến ngày 9/10, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã có giấy mời Ngọc Trinh tới làm việc để xác minh làm rõ hành vi điều khiển moto trên đường với những động tác nguy hiểm.

Ngay trong chiều ngày hôm đó, Phòng CSGT TP Hồ Chí Minh và Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức đã tạm giữ các moto liên quan trong những video do Ngọc Trinh đăng tải. Ngọc Trinh bị lập biên bản xử phạt các lỗi bao gồm: Điều khiển moto 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên không có giấy phép lái xe, nằm trên yên điều khiển xe, gắn biển số xe che lấp, không có giấy đăng ký xe, với mức phạt 17 triệu đồng.

Ngọc Trinh phải nhập viện do chấn thương

Ngày 10/10, Công an TP Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, PC08, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra làm rõ các cá nhân, tổ chức tiếp tay đưa moto phân phối lớn cho Ngọc Trinh để "biểu diễn" quay video đăng lên mạng xã hội.

Tới ngày 12/10, phía Ngọc Trinh tiếp tục gây phẫn nộ khi thản nhiên phản hồi rằng, nếu "nữ hoàng nội y" có tập lại cũng sẽ tìm những địa điểm được phép lái tập để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, cũng như tuân thủ đúng Luật Giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc lập biên bản, tạm giữ phương tiện hay xử phạt hành chính đơn thuần, đến chiều ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (nữ hoàng nội y Ngọc Trinh) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

"Không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế"

Đây là điều khiến Ngọc Trinh cũng như nhiều người cũng không khỏi bất ngờ và đã thực sự tạo nên một "làn sóng" trong dư luận. Bởi đối với cả cá nhân Ngọc Trinh cũng như những người khác, việc đăng tải một đoạn video với các tình huống mạo hiểm chỉ đơn thuần nhằm mục đích "câu view" cũng như thu hút sự chú ý của cộng đồng. Những tội tưởng như "vô thưởng vô phạt" nhưng vẫn buộc phải trả giá.

Theo như Ngọc Trinh khai báo tại cơ quan điều tra, do có niềm đam mê với xe phân khối lớn, do đó đã thuê người hướng dẫn lái là Trần Xuân Đông nhằm thời gian tới thi bằng lái xe A2. Cả hai chọn cung đường vắng vẻ để tập luyện, lúc cao hứng thì Ngọc Trinh chạy xe một mình hoặc cùng Đông điều khiển xe mô tô lưu thông vào những tuyến đường đông đúc.

Ngọc Trinh tại cơ quan điều tra

Ngọc Trinh cho biết, "không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế".

Mặc dù vậy, pháp luật không thể dừng lại ở hai chữ "hình dung" mà đều có một mức độ định lượng cụ thể hậu quả hành vi đó đối với xã hội trên mọi phương diện.

Theo luật sư Trần Hoàng Vũ (Giám đốc công ty luật AEC - Đoàn luật sư TP Hà Nội), hành động gây mất trật tự công cộng của Ngọc Trinh là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Người có hành vi gây mất trật tự công cộng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tùy thuộc và từng hành vi vi phạm cụ thể nếu xét đủ các yếu tố cấu thành tội phạm: khách thể, chủ thể, mặt khách quan và mặt chủ quan mà tội gây rối mất trật tự công cộng sẽ bị phạt hành chính hoặc cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngọc Trinh về tội "Gây rối trật tự công cộng" hoàn toàn không có mâu thuẫn với việc đã xử phạt hành chính trước đó. Nếu xử lý vi phạm hành chính chỉ là việc "ngoài đường" thì khởi tố và bắt tạm giam là hậu quả được đánh giá từ những hệ lụy từ các đoạn video cô nàng đã đăng tải trên mạng xã hội.

Tài khoản Tiktok mà Ngọc Trinh đăng tải các clip về lái motor có đến 6,8 triệu lượt theo dõi

Được biết, cụ thể Ngọc Trinh tự đăng tải các clip lên các tài khoản mạng cá nhân như: Tiktok “Ngoc Trinh” (có 6.8 triệu người theo dõi) đã đăng tải 5 video có nội dung liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm vào các ngày 24-28/9, 2-6-8/10; Facebook “Trần Thị Ngọc Trinh (Cô bé ăn hàng - với hơn 3.1 triệu người theo dõi) hay trang Fanpage “NGỌC TRINH” (hiện có 2.7 triệu lượt thích; 5.9 triệu người theo dõi) đăng tải 1 video thể hiện Ngọc Trinh lái xe mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân....

Sự phát tán không ngừng của những video này trên các diễn đàn MXH và sự ảnh hưởng của Ngọc Trinh có lẽ là căn cứ để cơ quan chức năng đánh giá tác động tiêu cực mà nó mang lại. Đây là trường hợp khá hy hữu khi đương sự bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Sau chuyện này, không chỉ Ngọc Trinh mà những cá nhân khác cũng cần nghiêm túc suy ngẫm và nhìn lại những gì mình đã gây ra. Việc khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh cũng như các đối tượng khác có liên quan trong vụ việc đã cho thấy sự quyết liệt trong việc đấu tranh, xử lý các hành vi nguy hiểm trên không gian mạng của các cơ quan chức năng và nhận được rất nhiều đồng tình, ủng hộ từ dư luận.