Tội danh của Ngọc Trinh có thể đối diện với mức án nào?

Chiều ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (nữ hoàng nội y Ngọc Trinh) về tội "gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 bộ luật Hình sự. Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi) không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng vào ngày 6/10, Ngọc Trinh đã cùng với Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô (nhãn hiệu BMW, dung tích xi lanh 999 cm3) lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu công nghệ cao TP.HCM (P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…, cho quay video. Các video này sau đó biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội gây bất bình dư luận.

Ngọc Trinh tại cơ quan điều tra

Các lần biểu diễn lái xe, nữ diễn viên này đều cho quay video và chụp ảnh lại để post lên trang cá nhân của mình. Các hình ảnh và video được nữ diễn viên này đăng tải đã thu về hàng trăm lượt like và tương tác, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Có nhiều ý kiến phán đổi gay gắt về hành vi của nữ diễn viên này. Có thể thấy hành vi đăng tải các video có nội dung do nữ diễn viên này post lên gây ảnh hưởng tiêu cực tới vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội. Ảnh hưởng trực tiếp tới cách nhận thức, lối sống và văn hoá ứng xử của giới trẻ. Hành vi của nữ diễn viên đã vi phạm về Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông cần được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Trần Thị Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng với Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả hai tay để xe tự chạy… lưu thông biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm và phường Tăng Nhơn Phú B; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời, cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Theo luật sư Trần Hoàng Vũ (Giám đốc công ty luật AEC - Đoàn luật sư TP Hà Nội), gây mất trật tự công cộng là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Người có hành vi gây mất trật tự công cộng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Trần Hoàng Vũ (Giám đốc công ty luật AEC - Đoàn luật sư TP. Hà Nội)

Tội gây rối trật tự công cộng được quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt như sau:

- Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc đã bị kết án về tội gây rối trật tự công cộng, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

+ Có tổ chức;

+ Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

+ Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

+ Xúi giục người khác gây rối;

+ Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

+ Tái phạm nguy hiểm. Như vậy, tùy thuộc và từng hành vi vi phạm cụ thể mà tội gây rối mất trật tự công cộng sẽ bị phạt hành chính hoặc cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Như vậy, tùy thuộc và từng hành vi vi phạm cụ thể nếu xét đủ các yếu tố cấu thành tội phạm: khách thể, chủ thể, mặt khách quan và mặt chủ quan mà tội gây rối mất trật tự công cộng sẽ bị phạt hành chính hoặc cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.