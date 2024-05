Giám đốc công an TPHCM nói về “hội vỡ nợ muốn làm liều”

Thông tin được Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 4 vào chiều 3/5.

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, trên không gian mạng đang tồn tại "Hội vỡ nợ muốn làm liều". Thành viên từ hội này rủ rê thành viên từ nhiều địa phương, chụm lại với nhau để tổ chức ăn trộm, ăn cướp, cướp giật.

“Công an TPHCM tiếp tục giám sát chặt hội này để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật”, Trung tướng Nam nhấn mạnh.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 4

Cùng với đó, Giám đốc công an TPHCM còn cho hay, việc mua bán công cụ hỗ trợ cũng diễn ra rất phức tạp. Trong 3 ngày 29/4-1/5, Công an TP đã phát hiện, thu giữ một lượng lớn vũ khí quân dụng, không chỉ trên địa bàn thành phố mà liên quan đến các địa phương khác. Trước tình hình phức tạp nêu trên, Công an TP đã báo cáo Bộ Công an để có cơ chế phối hợp phát hiện, truy vết.

Với một vấn đề khác là các vụ lừa đảo trên không gian mạng, Giám đốc Công an TPHCM nhận định loại tội phạm lừa đảo này có tính chất xuyên biên giới.

“Người dân cần nhận diện được hành vi lừa đảo, nâng cao cảnh giác, tìm các giải pháp để không bị dẫn dụ, lôi kéo, tham gia vào các tổ chức xấu độc. Người dân cần đặc biệt cảnh giác với các trang web lạ. Khi thông tin cá nhân bị mất thì hậu quả không lường trước được”, ông Nam nói và thông tin thêm, Bộ Công An, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước,… đang thống nhất một quy chế phối hợp chung để phản ứng kịp thời khi người dân bị lừa đảo. Ngoài ra, Công an TP, Cục an ninh mạng, VNPT đang xây dựng một hệ thống an ninh điện tử. Ứng dụng này giúp người dân nhận biết được các hành vi lừa đảo, phạm tội mới.