Bùi Đức Bình vừa bị bắt là ai?

Sáng nay (21/10), thông tin trên tờ Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an quận Lê Chân bắt giữ đối tượng Bùi Đức Bình (51 tuổi, ở quận Lê Chân).

Bùi Đức Bình bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng, do nghi liên quan đến vụ nổ súng xảy ra tối 17/10 tại bến xe Vĩnh Niệm.

Trước đó, theo thuật lại trên báo Dân trí, vào thời điểm trên, khi ông N.T.A. (47 tuổi, ở quận Kiến An, Hải Phòng) điều khiển ô tô từ bến xe Vĩnh Niệm về nhà thì phát hiện một người đàn ông cầm súng chĩa về phía mình nên nhấn ga bỏ chạy. Kẻ lạ mặt chạy theo và bắn vào cạnh cửa xe, rất may ông A. không bị thương. Ông A. đã trình báo sự việc đến Công an quận Lê Chân.

Hình ảnh xảy ra vụ việc vào tối 17/10 (Ảnh: Người lao động).

Thông tin chi tiết hơn với tờ VietNamNet, ông A. xác nhận ông là nạn nhân trong vụ nổ súng nói trên.

Vào tối 17/10, ông A. tới làm việc tại Bến xe Vĩnh Niệm. “Khoảng 21h25' cùng ngày, tôi lái xe ra về. Khi vừa đến cổng bến thì phát hiện thấy tín hiệu tia sáng laser chĩa thẳng về đầu xe xuyên qua kính vào mặt tôi. Bị ngược sáng và vướng thanh chắn cổng ra nên tôi không hình dung được nguy hiểm phía trước.

Tôi đi xe ra thì thấy một người đàn ông đi tất trắng, mặc quần áo đen giơ súng hướng về phía mình. Tôi nhấn ga bỏ chạy, nhưng đối tượng vẫn bám theo và nổ súng vào cạnh cửa xe. Rất may tôi không bị thương. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai, quản lý xe của tôi để phục vụ điều tra", ông T.A. kể lại.

Sau đó, công an xác định người đàn ông gây ra vụ nổ súng là Bùi Đức Bình. Hiện, nghi can Bình và nhiều đối tượng liên quan đã bị bắt để điều tra mở rộng.

Vụ việc được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân thụ lý, giải quyết theo quy định.

Theo thông tin trên tở VnExpress, nghi can Bình nổi tiếng ở Hải Phòng, có biệt danh Bình "đen", từng có tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng. Khi ra tù, ông này tham gia đầu tư vào hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa tuyến Hải Phòng - Hà Nội.

Khoảng 10 năm trước, ông Bình từng bị tố cáo là "giang hồ" đứng đầu nhóm "xã hội đen" có hành vi bảo kê ở bến xe, chèn ép xe của hàng khách trên đường. Công an Hải Phòng khi đó đã bác thông tin này.