Thảm án 3 người chết ở Đắk Lắk: Nghi phạm khai gì?

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, còn gọi Hào Điên, trú phường Ea Kao) đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai rõ nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án rúng động.

Nghi phạm khai nhiều năm sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất). Thuận và chị H. có một con chung 3 tuổi. Tuy nhiên, mối quan hệ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thuận cho rằng mình bị gia đình vợ coi thường, đặc biệt là mẹ vợ không cho vào nhà, khiến hắn nhiều lần tìm đến gây sự.

Cơ quan chức năng lấy lời khai những người có liên quan.

“Thuận khai do ghen tuông và bị gia đình vợ ngăn cản, khinh thường, nên thời gian gần đây bức xúc dồn nén, dẫn tới hành động gây án” - lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho hay.

Khoảng hai ngày trước khi xảy ra vụ án, Thuận nhiều lần đến nhà vợ yêu cầu được nói chuyện nhưng bị từ chối.

23h ngày 12/9, Thuận tiếp tục tìm đến nhà vợ. Khi em vợ mở cửa, hắn tấn công rồi kéo nạn nhân ra đường, sát hại nạn nhân. Sau đó, hắn lao vào nhà, lần lượt sát hại mẹ vợ, vợ và con riêng của vợ.

Riêng cháu Trần Tấn P. (SN 2012), con riêng của chị H., dù bị đâm trong nhà nhưng may mắn chạy thoát sang nhà hàng xóm.

Ngôi nhà của chị H. - nơi xảy ra vụ việc.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin , khoảng 1h ngày 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. Tại đây, Thuận tấn công liên tiếp vào những người trong gia đình chị H rồi bỏ trốn.

Vụ thảm sát khiến chị H., bà Trần Thị D. (sinh năm 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Văn N. (sinh năm 2002, em trai chị H.) tử vong tại chỗ. Riêng cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012, con trai chị H.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi lẩn trốn, Thuận cướp xe SH của người dân đi đường và giả gái.

Đến 8h30 cùng ngày, công an bắt giữ được Thuận khi tên này đang lẩn trốn gần nhà riêng ở phường Ea Kao.