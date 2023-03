Khoe thân ở tuổi đôi mươi, nữ thần phim Hàn bị cắt hết hợp đồng quảng cáo, làm mẹ khóc vì sợ không lấy được chồng

Việc đóng cảnh nóng, hở bạo trên màn ảnh là điều khiến không ít diễn viên nữ thập niên 90, 2000 phải "lao đao". Màn ảnh Hàn có nhiều cái tên từng chịu giá đắt vì khoe thân, chẳng hạn như "ác nữ" Lim Ji Yeon của The Glory. Thế nhưng có một trong những nữ thần Kbiz từng suýt đánh mất sự nghiệp vừa chớm nở chỉ vì đóng cảnh khỏa thân nóng bỏng.



Jeon Do Yeon - "nữ hoàng cảnh nóng" cũng từng lao đao.

Tham gia tập mới nhất của chương trình You Quiz on the Block, Jeon Do Yeon đã có những chia sẻ thú vị với "MC quốc dân" Yoo Jae Suk, khi cô đã gặp biết bao chuyện phiền toái thuở mới vào nghề. Tham gia bộ phim điện ảnh Happy End (Đoạn Kết Hạnh Phúc), nữ diễn viên 50 tuổi đã có không ít cảnh nóng, trong đó cô cởi bỏ 100% xiêm y.

Jeon Do Yeon đóng Happy End khi cô trong độ tuổi đôi mươi.

Cô kể rằng thời gian ấy, điện ảnh Hàn chia làm 2 thái cực: những phim có Han Suk Kyu đóng và phần còn lại. Khi ấy chỉ mới tuổi đôi mươi, Jeon Do Yeon đã mong muốn chứng tỏ rằng phim không có Han Suk Kyu đóng vẫn thành công.

Jeon Do Yeon khiến Yoo Jae Suk ấn tượng về tư duy của mình.

Vì lẽ đó, nữ diễn viên đã cống hiến hết mình khi tham gia phim Happy End còn Choi Min Sik, thậm chí không ngại khỏa thân. Cô chia sẻ: "Khi tôi cố thuyết phục mẹ mình, tôi không nghĩ rằng bà ấy lại khóc nhiều như vậy. Bà ấy lo rằng sau này tôi không thể lấy chồng được. Sau cùng, tôi nhớ tôi đã thuyết phục bà là 'Mẹ ơi, con đâu làm diễn viên chỉ để lấy được chồng đâu nào?'".

Mẹ của Jeon Do Yeon lo lắng cô sẽ "ế chồng".

Tuy rằng đã có được sự chấp thuận đầy gian nan từ phụ huynh nhưng khó khăn của Jeon Do Yeon chỉ ập đến sau khi cô đóng Happy End. Cô thú nhận bản thân đã bị trù dập không thương tiếc vì khoe thân trên màn ảnh. "Tôi ngây thơ lựa chọn đóng những cảnh này mà không biết rằng sau đó, toàn bộ hợp đồng quảng cáo của tôi đều bị hủy bỏ. Tôi không hiểu gì cả. Về sau tôi mới biết đó là định kiến về hình tượng mà họ mong muốn ở một diễn viên nữ", cô cho biết.

Nữ thần Jeon Do Yeon mất hết hợp đồng quảng cáo.

Thế nhưng cô cho biết những trở ngại đó đã giúp cô mạnh mẽ hơn. Jeon Do Yeon nhận ra sự phân biệt đối xử dành cho diễn viên nữ, nhất là khi họ đóng cảnh nóng. Về sau, Jeon Do Yeon vẫn đóng những phim có yếu tố 18+ như thường, miễn sao đó là tác phẩm chất lượng. Được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" của Hàn Quốc, Jeon Do Yeon vẫn khẳng định được diễn xuất khi là nữ diễn viên Hàn đầu tiên giành giải tại LHP Cannes, cũng như nhiều lần lên ngôi Ảnh hậu "Tam đại" như Rồng Xanh, Baeksang...

Cô có sự trở lại thành công ở tuổi 50.

Trong năm vừa qua, Jeon Do Yeon trở lại màn ảnh nhỏ với Khóa Học Yêu Cấp Tốc, lọt top 10 phim có rating cao nhất mọi thời đại của tvN. Sắp tới, cô sẽ tái xuất trong dự án phim Kill Boksoon, thủ vai một nữ sát thủ cực ngầu.

Nguồn: Kbizoom