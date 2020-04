Khoảnh khắc SUGA (BTS) từng rũ bỏ hình ảnh cool ngầu mà quỳ gối, khóc nức nở khi gặp “người đặc biệt” trong concert khiến ARMY nhói lòng

Trong mắt các fan, SUGA là người mạnh mẽ, cứng rắn. Anh còn sở hữu khả năng "rap ra lửa", chẳng ngại trực tiếp "dằn mặt" antifan. Thế nhưng nam rapper của BTS cũng có những phút giây yếu đuối không ngờ, nhất là khi đối diện với những người thân yêu nhất.



Mới đây, các ARMY đã "đào" lại khoảnh khắc gây xúc động của SUGA trong concert "Hwa Yang Yeon Hwa On Stage: Epilogue" vào tháng 5/2016. Trong phần kết màn, ngay khi SUGA nhìn thấy cha mẹ - những người đặc biệt nhất trong cuộc đời anh ngồi ở hàng ghế khán giả, nam idol đã quỳ xuống rồi bật khóc nức nở. Anh khóc nhiều đến nỗi Jimin phải tiến tới an ủi một lúc lâu.

SUGA quỳ xuống khi nhìn thấy cha mẹ mình trên khán đài

Nam idol bật khóc nức nở, vai run lên vì khóc quá nhiều

Jimin chính là người tiến tới an ủi SUGA khi nam idol quá xúc động

Concert của BTS diễn ra khi cả nhóm đã đạt được 1 số thành tựu ban đầu sau sự thành công của album "The Most Beautiful Moment In Life" phần 1 và 2. Họ cũng hoàn thành tâm nguyện được biểu diễn tại sân Seoul Olympic Gymnasium Arena – 1 trong những địa điểm nhiều nghệ sĩ Kpop mơ đặt chân tới trong suốt sự nghiệp của mình.



Đây được coi là "trái ngọt" dành cho BTS sau quãng thời gian cực khổ, phải chật vật tìm chỗ đứng vì xuất phát điểm là nhóm nhạc vô danh, đến từ công ty nhỏ. Do đó, nhiều fan cho rằng SUGA quỳ trước cha mẹ và bật khóc vì cuối cùng anh cũng có thể cho họ thấy mình đã thành công. Điều này lại càng có ý nghĩa khi phụ huynh của SUGA từng phản đối ước mơ làm ca sĩ của anh.



Trong 1 cuộc phỏng vấn, nam idol chia sẻ: "Họ phản đối mạnh mẽ (việc tôi theo đuổi âm nhạc) trong nửa năm. Cha tôi là người nghiêm khắc và vì họ từng vất vả rất nhiều nên họ không muốn con mình chật vật theo. Họ muốn con cái mình làm người bình thường, có cuộc sống ổn định".

SUGA từng bị cha mẹ phản đối ước mơ sản xuất âm nhạc, làm ca sĩ

Tại concert của BTS vào tháng 5/2016 năm ấy, cuối cùng SUGA đã nhận được sự công nhận của cha mẹ, và anh đã chứng minh rằng mình đang bước đi trên "con đường hoa" với thành công rộng mở trong tương lai. Dù nhiều năm đã trôi qua từ khi khoảnh khắc này diễn ra, BTS và SUGA nay trở thành idol nổi tiếng toàn cầu nhưng hình ảnh nam rapper khóc nức nở trước phụ huynh vẫn làm ARMY Hàn Quốc và quốc tế vô cùng xúc động.

Họ bình luận:

"Tôi đã khóc rất nhiều khi xem cảnh này".

"Tôi nhớ từng stream concert này và hôm đấy rất vui. Tuy nhiên khoảnh khắc SUGA thả lỏng và bật khóc là giây phút không thể diễn tả được. Tôi tin là ai đã xem hình ảnh này sẽ chẳng thể nào quên".

"Tôi có thể phần nào hiểu được cảm giác khi SUGA khóc. Những kí ức của chuỗi ngày vất vả ập về và vì xúc động quá nên rơi nước mắt".

"Bố mẹ cậu ấy chắc cũng xúc động lắm".

SUGA quỳ xuống, khóc nức nở trước mặc cha mẹ trong concert (5/2016)

Nguồn tham khảo: Pann, Twitter