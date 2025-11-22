Khoảng 1,5 triệu người ở Hàn Quốc cảm thấy cô đơn, nguy cơ bị cô lập

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc đã tiến hành khảo sát những người từ 13 tuổi trở lên. Cuộc khảo sát được thực hiện để tìm hiểu xem người dân Hàn Quốc có những mối quan hệ để tương tác hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ trong những lúc khó khăn hay không.

Kết quả cho thấy 5,8% số người được hỏi cho biết họ không có. Thực tế, việc sống một mình không nhất thiết là vấn đề, miễn là những người sống một mình vẫn ổn. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu họ có thường cảm thấy cô đơn hay không, 3,3% số người được hỏi cho biết họ vừa không có các mối quan hệ xã hội, vừa thường xuyên cảm thấy cô đơn. Điều này có nghĩa là khoảng 1,5 triệu người Hàn Quốc cảm thấy bị cô lập về mặt cảm xúc.

Cuộc thăm dò cũng phát hiện ra rằng 1,7% những người được hỏi ra ngoài ít hơn một lần một tuần, 1% cho biết họ hầu như không bao giờ ra khỏi nhà.

(Ảnh: Cosy Home Care)

Những người ở độ tuổi 30 trở xuống chiếm 35,9% trong số 7,82 triệu hộ gia đình độc thân ỏ Hàn Quốc. Các nhóm tuổi tương ứng - mặc dù có sự phục hồi gần đây trong hôn nhân - đã trì hoãn việc kết hôn do chi phí cao cho đám cưới, nhà ở, nuôi dạy con cái và các thách thức tài chính khác.

Seoul từng được xem là một trong những thành phố hạnh phúc nhất thế giới vào năm 2016. Tuy nhiên, giờ đây thật đáng buồn khi "cái chết cô đơn" lại trở thành nỗi lo lớn của người dân. Thực tế cho thấy có rất nhiều người đang sống cô đơn giữa đô thị hiện đại, luôn cảm thấy lạc lõng, không có ai để chia sẻ.

Trước thực trạng này, chính quyền Seoul đã đưa ra kế hoạch xây dựng một "thành phố không cô đơn". Họ mở tổng đài tư vấn 24/7, triển khai tư vấn AI ngay trên ứng dụng trò chuyện KakaoTalk với những người đã từng vượt qua nỗi cô đơn làm tư vấn viên. Đồng thời, chính quyền địa phương tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa để mọi người có cơ hội gặp gỡ, kết nối và nương tựa nhau nhiều hơn trong cuộc sống.