Phát hiện chấn động về hành vi chưa từng ghi nhận ở sói

Sói kéo bẫy cua từ biển sâu lên bờ để lấy thức ăn

Theo AFP , khi đối mặt với con mồi tiềm năng, bản năng của sói thường là tấn công trực diện. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu ở miền tây Canada vừa ghi nhận một con sói hoang dã với cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt, khi sử dụng bẫy cua như một công cụ để kiếm ăn.

Hành vi phức tạp này, được ghi lại qua video tại một vùng xa xôi của tỉnh British Columbia, đã gây chấn động cộng đồng khoa học. Theo các nhà nghiên cứu, đây là "lần đầu tiên sói hoang dã sử dụng công cụ tiềm năng".

Kyle Artelle, nhà sinh vật học môi trường tại Đại học bang New York, người đã chứng kiến đoạn video, cho biết: "Tôi không thể tin vào mắt mình khi mở máy ảnh ra".

Phát hiện này, công bố trên tạp chí Ecology and Evolution mới đây, phần lớn đến từ sự tình cờ. Trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu đặt các bẫy cua chìm dưới nước nhằm loại bỏ loài cua xanh châu Âu xâm lấn. Tuy nhiên, họ liên tục phát hiện các bẫy bị kéo lên bờ một cách bí ẩn và phần mồi bên trong đã biến mất.

Do bẫy luôn chìm dưới nước sâu và không bao giờ lộ ra ngay cả khi thủy triều xuống, nhóm nghiên cứu ban đầu cho rằng thủ phạm phải là một loài săn mồi dưới biển.

Sói hoang dã lộ kỹ năng thông minh đến mức khó tin.

Đến tháng 5/2024, họ quyết định lắp đặt camera và nhanh chóng giải đáp được bài toán. Đoạn video cho thấy con sói cái bơi ra biển, tìm đến chiếc phao gắn với bẫy cua rồi kéo phao vào bờ.

Tiếp đó, nó kéo sợi dây buộc bẫy, từng chút một lôi cả chiếc bẫy nặng lên bãi cát. Khi bẫy đã nằm trọn trên bờ, nó cắn thủng lớp lưới và lấy hết phần mồi bên trong.

Các nhà khoa học mô tả đây là "một chuỗi hành động được dàn dựng cẩn thận", không giống hành vi săn mồi hung dữ mà loài sói thường thể hiện.

Artelle nhận xét: "Con sói chỉ nhìn thấy phao và dường như biết rằng phao được gắn với bẫy. Nó biết cách kéo bẫy lên bãi biển để kiếm thức ăn. Hành vi này cực kỳ thông minh, tinh vi và đáng kinh ngạc".

Giáo sư địa lý Paul Paquet (Đại học Victoria) cùng các cộng sự cho rằng vẫn chưa rõ mức độ phổ biến của hành vi thông minh này trong quần thể sói hoang dã.

Họ đưa ra giả thuyết rằng con sói có thể đã học được kỹ năng này trong một khu vực ít nguy hiểm, nơi thiếu sự đe dọa từ con người nên động vật có nhiều cơ hội khám phá và thử nghiệm.

Dù vậy, phát hiện này mở ra những câu hỏi mới về khả năng học hỏi, sự linh hoạt và mức độ nhận thức của loài sói, những điều lâu nay vẫn bị đánh giá thấp hơn so với các loài động vật có vú khác.