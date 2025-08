Kinh hoàng bé trai 6 tuổi bị sói kéo vào rừng ngay trước mắt mẹ

Theo tờ The Sun, mới đây một bé trai 6 tuổi đã bị một con sói hoang tấn công và kéo vào rừng ngay trước mắt mẹ trong một sự việc kinh hoàng xảy ra tại tỉnh Utrecht, Hà Lan. Vụ việc khiến dư luận chấn động và làm dấy lên những lo ngại về sự an toàn của người dân trong khu vực.

Sự việc xảy ra khi cậu bé đang đi dạo cùng mẹ là bà Nynke (41 tuổi) và em trai trong khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng Den Treek. Ban đầu, bà Nynke nghĩ rằng con mình đang chạy lại chơi với một con chó từ xa, nhưng kinh hoàng nhận ra sự thật khi con vật lao tới và kéo con trai bà vào sâu trong rừng.

Con sói hoang tên là Bram bị nghi ngờ là thủ phạm gây ra vụ tấn công bé trai 6 tuổi. (Ảnh: Animal Rights Netherlands)

Chia sẻ với tờ The Times, Nynke kể lại: "Tôi tưởng đó chỉ là một chú chó tinh nghịch. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng con trai hét lớn. Con vật đã lao vào người con tôi và kéo nó đi".

May mắn thay, một số người qua đường đã nghe tiếng kêu cứu và lập tức lao tới giải cứu. Hai người đàn ông dùng gậy lớn đánh đuổi con vật, giải thoát cho cậu bé trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. "Tôi vô cùng hoảng loạn và đau buồn. Đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất cuộc đời tôi", Nynke nghẹn ngào kể lại.

Bé trai sau đó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nhiều vết trầy xước, vết cắn sâu và phải khâu lại các vết thương.

Cộng đồng địa phương hiện nghi ngờ con sói tấn công là Bram – một con sói hoang đã được gắn mã định danh GW3237m. Bram bị cáo buộc là thủ phạm của nhiều vụ tấn công người và chó trong khu vực, bao gồm một vụ cắn vào chân một nữ du khách cách đây vài tuần.

Chính quyền tỉnh Utrecht đã được tòa án cho phép tiêu hủy Bram, với lý do con vật này là "mối đe dọa nghiêm trọng" đến an toàn của con người. Theo NL Times , dù đang có một thủ tục phản đối quyết định này, thẩm phán cho biết: "Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng quyết định của mình về cơ bản là quyết định cuối cùng", đồng thời khẳng định không có lý do nào để đình chỉ lệnh bắn hạ con sói.

Vụ việc lần này đã làm dấy lên lo ngại về sự an toàn tại các khu vực thiên nhiên ở Hà Lan, nơi các loài động vật hoang dã như sói đang ngày càng xuất hiện gần con người.

(theo The Sun)