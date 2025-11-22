Vụ Prince Group: Bang Phúc Kiến giàu "không thấy đáy", thêm nhóm Huiwon ở Hàn Quốc

Từ nghi vấn 7 "kim chủ" (người cung cấp vốn lớn) đứng sau lưng Chủ tịch tập đoàn Prince Group Chen Zhi là thành viên của bang Phúc Kiến, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đã cung cấp thêm nhiều thông tin.

Sanli News Network cho biết nhóm người bang Phúc Kiến đã tích lũy khối tài sản "sâu không thấy đáy", được cho là thông qua việc điều hành các ngành công nghiệp "vùng xám", bao gồm cờ bạc, ma túy và mại dâm.

Bang Phúc Kiến gồm những người xuất thân từ tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc. Từ thời nhà Thanh đến những năm 1900, tại những nơi người Phúc Kiến đến (như Nhật Bản, Hồng Kông - Trung Quốc), họ thành lập các hiệp hội đồng hương để tương trợ. Tuy nhiên, sau này một số đã biến chất.

Tính chất và quy mô hoạt động của thành viên bang Phúc Kiến được minh chứng rõ ràng qua vụ án rửa tiền tại Singapore vào năm 2023. Cảnh sát Singapore đã triệt phá vụ án rửa tiền lên tới 3 tỉ SGD (hơn 2,3 tỉ USD), với phương thức sử dụng tiền bẩn để mua sắm xa xỉ.

Mười thành viên bang Phúc Kiến bị bắt, bị kết án tù. Điều đáng chú ý là 8 người trong số họ đã bị trục xuất về Campuchia sau khi mãn hạn tù.

Bề ngoài Prince Group hoạt động kinh doanh hợp pháp, bao gồm bất động sản và dịch vụ tài chính. Ảnh: Yahoo News

Sanli News Network cho rằng khả năng ẩn mình của các thành viên bang Phúc Kiến rất bài bản và có tổ chức.

Trong vụ Prince Group, họ đã sớm dự đoán được khả năng bị điều tra, dẫn đến việc đổi tên các công ty con ở Đài Loan, ví dụ Prince Real Estate Group được đổi thành Kingsmen Real Estate Group, nhằm cắt đứt liên hệ với Prince Group và làm sạch sổ sách, khiến cơ quan chức năng "tra không ra hành vi bất hợp pháp".

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, vào ngày 17-11, cảnh sát thủ đô Seoul thông báo đã khởi tố 2 người Hàn Quốc và thẩm vấn 11 người khác liên quan đến Prince Group, tổ chức bị nghi ngờ dụ dỗ công dân Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động tội phạm tại Campuchia.

Hai người bị khởi tố là quản lý và nhân viên tại văn phòng liên lạc của Prince Group ở Hàn Quốc. Cảnh sát đang xem xét các cáo buộc về lừa đảo, nhận tiền gửi bất hợp pháp và che giấu tiền bất chính. Đồng thời, điều tra triệt để lý do tập đoàn này thành lập văn phòng tại Seoul.

Cảnh sát cũng đang điều tra nhóm Huiwon, một tổ chức nghi vấn liên quan đến rửa tiền.

Theo tờ Chosun, Huiwon là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Nhóm này điều hành nền tảng dịch vụ tài sản ảo Huiwon Guarantee như một kênh rửa tiền.

Huiwon bị Mỹ và Anh trừng phạt vì cáo buộc rửa tiền ảo thu được từ các hoạt động lừa đảo hoặc trộm cắp. Cảnh sát Hàn Quốc đã điều tra sàn giao dịch Upbit và Bithumb để truy dấu các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ liên quan đến Huiwon Guarantee.