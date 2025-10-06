Nam giới tại Australia đối mặt với “khủng hoảng cô đơn”

(Ảnh minh họa: iStock)

Đây là kết quả nghiên cứu mới công bố của tổ chức chuyên hỗ trợ tư vấn tâm lý đàn ông Australia.

Khảo sát được tiến hành với hơn 2.000 nam giới ở Australia cho thấy 31% số người khảo sát cho biết gánh nặng tinh thần ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, 33% nam giới ở khu vực nông thôn cảm thấy bị cô lập do khoảng cách địa lý.

Đáng chú ý, phần lớn đàn ông gặp vấn đề tinh thần là do những khó khăn trong các mối quan hệ, cả tình cảm lẫn gia đình. Một chủ đề khác cũng thường xuyên được nhắc đến là nỗi lo về tương lai, đặc biệt ở nhóm từ 30 - 40 tuổi.

Theo tổ chức sức khỏe nam giới Healthy Male, 43% nam giới Australia từng cảm thấy cô đơn, trong đó 16% ở mức cao. Nhóm tuổi 35 - 49 được xác định là có tỷ lệ cô đơn cao hơn hẳn so với người già.

Nghiên cứu của Đại học Sydney còn cho thấy nam giới thất nghiệp hoặc làm việc không ổn định, đặc biệt với quan niệm truyền thống "nam phải là người lo kinh tế gia đình", dễ bị cô đơn hơn những người có công việc ổn định.

Tác động nghiêm trọng của tình trạng này là nguy cơ tự tử cao gấp đôi, kéo theo ảnh hưởng lớn đến gia đình và tiếp đến là xã hội.