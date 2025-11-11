Đã rõ lý do vì sao chú voi cô đơn nhất thế giới chết

Các quan chức mới đây cho biết, Shankar, con voi 29 tuổi nổi tiếng ở Ấn Độ đã chết vào tháng Chín vừa qua vì virus viêm cơ tim não (EMCV). Virus này có thể lây nhiễm cho nhiều loại động vật, gây tử vong đột ngột do viêm tim và não.

Voi Shankar

Tiến sĩ Sanjeet Kumar, giám đốc vườn thú ở Delhi, thủ đô Ấn Độ, nơi con voi sinh sống, đã xác nhận rằng báo cáo khám nghiệm tử thi cho kết quả dương tính với EMCV, gọi đây là một căn bệnh cấp tính không có triệu chứng rõ ràng.

“Đã có một số trường hợp được tìm thấy trước đây tại các vườn thú châu Âu và các vườn thú khác trên toàn cầu. Thông thường, nó lây nhiễm cho lợn, nhưng nhiều loại động vật sở thú có thể bị ảnh hưởng, bao gồm cả các loài mèo lớn và một số loài ít được biết đến hơn,” Tiến sĩ Kumar nói với tờ The Indian Express.

Con voi đực Châu Phi này được đưa từ Zimbabwe đến Ấn Độ vào tháng 11 năm 1998, như một món quà ngoại giao từ nước này gửi đến tổng thống lúc bấy giờ là Shankar Dayal Sharma.

Nó đã sống một mình kể từ khi con voi bạn đời của nó chết vào năm 2001. Nó đã được tạm thời ở chung với những con voi Châu Á trong vườn thú, nhưng sự sắp xếp đó không hiệu quả. Shankar trở nên nổi tiếng với biệt danh "chú voi cô đơn nhất thế giới" vì sự cô lập của nó.

Bất chấp lệnh cấm liên bang năm 2009 về việc nuôi voi trong vườn thú, Shankar đã được chuyển đến một khu chuồng mới vào năm 2012, nơi nó đã trải qua phần lớn cuộc đời một mình. Trong nhiều năm, các nhà hoạt động đã kêu gọi đưa Shankar ra khỏi vườn thú đến một khu bảo tồn.

Shankar luôn một mình kể từ khi bạn đời chết

Các nhà chức trách vườn thú trước đó cho biết Shankar chết vào ngày 17 tháng 9 sau khi có các triệu chứng nhẹ cùng ngày. Họ nói rằng Shankar ăn ít lá và cỏ hơn, đi phân lỏng, nhưng vẫn ăn trái cây và rau củ.

Tuyên bố chính thức của vườn thú cho biết: “Nhóm thú y đã tiến hành điều trị và con vật đã được nhân viên chăm sóc động vật theo dõi.”

Tuy nhiên, nó đã gục ngã vào khoảng 7 giờ 25 tối bên trong chuồng và chết lúc 8 giờ tối trong khi đang được điều trị khẩn cấp. “Không có báo cáo về bệnh tật hay hành vi bất thường cho đến ngày 16 tháng 9,” Tiến sĩ Kumar nói vào thời điểm đó.

Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi Khí hậu Ấn Độ đã ra lệnh điều tra để xác định nguyên nhân tử vong.

Tiến sĩ Kumar cho biết EMCV được truyền qua các loài gặm nhấm, nhưng việc kiểm soát chúng trong các chuồng nuôi mở vẫn là một thách thức. Ông nói: “Thông thường, các loài gặm nhấm ở đó, đi lang thang khắp nơi, và rất khó để kiểm soát chúng”.

Ông nói thêm: “Không có thức ăn tích tụ trong chuồng voi – loài gặm nhấm chỉ đến nơi có thịt hoặc thức ăn thừa lại trong hai hoặc ba giờ vào ban đêm. Voi chỉ ăn lá hoặc cỏ, và chỉ vào buổi chiều mới được cho ăn thức ăn đậm đặc.”

Virus này lần đầu tiên được tìm thấy ở một con vượn Gibbon ở Florida vào năm 1945, với các đợt bùng phát cục bộ được báo cáo trên khắp thế giới vào những năm 1970.

Tại Ấn Độ, virus này lần đầu tiên được phân lập vào cuối những năm 1960 và trường hợp của Shankar là cái chết đầu tiên "được ghi nhận" do virus gây ra. Một quan chức cấp cao tại Viện Nghiên cứu Thú y Ấn Độ (IVRI), cơ quan đã tiến hành khám nghiệm tử thi con voi và công bố báo cáo, nói với BBC.

"Có thể đã có những trường hợp động vật có vú chết vì EMCV chưa được báo cáo," quan chức này cho biết.

Vườn thú đã đóng cửa kể từ tháng 8 do đợt bùng phát cúm gia cầm.

Con voi Châu Phi duy nhất còn lại ở Ấn Độ là một con đực tên là Richie, đang sống tại Vườn thú Mysuru ở bang Karnataka phía nam.

Nguồn: Independent

