Khi người trẻ nói về mối quan hệ kiềng 3 chân: Tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp

Nếu được gửi những lời yêu thương đến một ai đó trong Tết này thì bạn sẽ gửi đến ai và điều bạn muốn muốn gửi gắm là gì? Hãy cùng điểm lại những câu chuyện và thông điệp ý nghĩa gửi đến người thân yêu của các bạn trẻ trong cuộc thi “Quà tết đậm đà, tình thân sâu sắc”do Sabeco tổ chức để can đảm nói ra lời yêu thương với những người mà bạn thương mến nhé!

Tết đến là dịp trao nhau những yêu thương của tình thân

Câu chuyện đưa ta về cái Tết xưa bên mẹ

Với bạn Nguyễn Thị Tuyết Linh, người mà bạn muốn gửi gắm lời yêu thương Tết này nhất chính là mẹ. Qua những dòng viết đầy cảm xúc, người chơi đưa chúng ta đến cái Tết đầy yêu thương bên mẹ. Đó là hình ảnh cả gia đình quây quần bên nồi bánh chưng, được mẹ gói riêng cho chiếc bánh nhỏ hơn để ăn trước.

Cái Tết bên mẹ và những lời nhắn nhủ đầy yêu thương của Nguyễn Thị Tuyết Linh

Tình bạn đặc biệt đồng hành trên mọi nẻo đường khám phá, trải nghiệm

Bạn Nguyễn Phương An lại dành lời chúc yêu thương đến người bạn cũng là người em đồng hành “lên xe xuống ngựa” lang thang khắp chốn cùng nơi. Trong những dòng chia sẻ của An, độc giả có thể thấy được những kỷ niệm đáng nhớ của hai người bạn. Đó là hành trình với những trải nghiệm nhiều gian nan vất vả cũng lắm thú vị vô cùng. Lên rừng xuống biển nơi nào cũng có bước chân họ. Họ đã đồng hành với nhau thấm thoát hơn mười mấy năm . Sau đó vì mưu sinh nên mỗi người một hướng. Giờ đây là nỗi nhớ khôn nguôi của An về những chuyến hành trình và bạn chỉ mong có cơ hội cùng nhau tiến bước. Và cuối cùng, An đã mượn món quà “đậm đà” của 333 trong dịp Tết này để gửi ước mơ họ lại có cơ hội cùng nhau trải nghiệm những vùng đất mới, ôn lại kỷ niệm xưa và đưa những mầm non khám phá Việt Nam thân yêu.

Câu chuyện xúc động về tình bạn đồng hành của bạn Nguyễn Phương An

Cái hẹn mỗi Tết của hai người bạn

Qua những dòng chia sẻ của mình, bạn Bình Minh tái hiện lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi gặp lại người bạn thân thiết của mình mỗi dịp Tết. Vì công việc, có lẽ năm nay họ sẽ lỡ hẹn với nhau. Nhưng Bình Minh đã nhờ hương vị đậm đà của 333 gửi những lời thân thương đến bạn mình và hy vọng họ sớm có những cái hẹn khác sắp tới.Chắc chắn là như vậy rồi.

Tình bạn sẻ chia mỗi dịp Tết đến xuân về

Được biết, “ Quà tết đậm đà, tình thân sâu sắc”là cuộc thi do Sabeco tổ chức nhằm tạo cơ hội để bạn trẻ khắp nơi nhắn gửi những lời yêu thương đến những người thân, bạn bè của mình . Chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng nhưng cuộc thi đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia, trong đó có cả những gương mặt nổi tiếng như Duy Mạnh, Quang Hải, diễn viên Huy Khánh, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc...

Tết này, hãy cùng bia 333 và Sabeco trao nhau những điều tuyệt vời nhất của tình thân đến những người bạn yêu thương nhé!