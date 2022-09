Khi con thi trượt, bố mẹ đã nói những gì?

Cha mẹ nào cũng mong con có kết quả học tập tốt, vừa có lợi cho chính tương lai của con, vừa để rạng danh gia đình. Cũng vì vậy mà khi con có kết quả thi không được như ý, không ít cha mẹ trở nên mất bình tĩnh. Có người phạt con bằng việc tước các quyền lợi, có người mắng mỏ,... Trên thực tế, điều gây tổn thương nhất chính là những lời nói.

Bố mẹ đã nói gì khi con thi trượt? - Theo trang Sohu, đây là những câu nói gây tổn thương nhất:

"Nếu bố mẹ mà có điều kiện như con bây giờ thì thi phải đứng nhất"

Không thể so sánh điều kiện dạy học trước đây và hiện tại, cũng như nội dung học mỗi thời sẽ có sự khác biệt. Rất nhiều bậc cha mẹ có suy nghĩ rằng, con cái ngày nay may mắn, được hưởng những nguồn tài liệu giảng dạy hay, được sống trong môi trường thoải mái,... nên tất nhiên phải học tốt. Tuy nhiên chúng ta không thể so sánh như vậy được và câu nói trên sẽ khiến con trẻ đau lòng.

Ảnh minh họa

"Trông con có vẻ chăm chỉ mà học hành chẳng cải thiện gì cả"



Có rất nhiều em học sinh, do sức học lệch với các bạn cùng trang lứa nên luôn nỗ lực hết sức, dành nhiều thời gian hơn cho học tập. Các em mong muốn có thể đuổi kịp các bạn nên luôn chăm chỉ hết mức. Tuy nhiên thay vì nhìn vào sự nỗ lực, bố mẹ các em lại chỉ chú ý đến điểm số cuối cùng.

"Ngày nào cũng học hành đến đêm đấy mà chẳng ra sao?"

"Trông con có vẻ chăm chỉ thế mà sao học hành chẳng cải thiện gì vậy?"

Những câu nói đó chẳng khác gì xát muối vào lòng trẻ. Cha mẹ nên nhớ rằng, học tập là cả một quá trình dài. Muốn con cải thiện cần sự tích lũy dần dần, không thể đòi hỏi ngay kết quả vượt bậc. Thay vì chỉ chăm chăm điểm số, cha mẹ hãy không ngừng khen ngợi sự nỗ lực của con. Trái ngọt sẽ theo đó mà đến.

Ảnh minh họa

"Nhìn cái A, cái B đi, điểm lúc nào cũng cao nhất lớp"



Đây chính là câu nói gây tổn thương nhất với con. Trong lòng trẻ, điều khó chịu nhất chính là bị cha mẹ so sánh với bạn bè. Nhưng đáng buồn là rất nhiều phụ huynh châu Á lại có thói quen so sánh "con nhà mình" với "con nhà người ta" này.

Nên nhớ rằng, mỗi đứa trẻ có sức học, tiềm năng khác nhau và kết quả thu về do vậy cũng khác nhau. Một khi cha mẹ nói ra lời so sánh thì đó chính đòn giáng mạnh nhất vào con.

Có thể nói rằng, ngày nay rất nhiều phụ huynh chỉ quan tâm đến thi cử, điểm số mà không quan tâm đến các khía cạnh khác vô cùng quan trọng của giáo dục là thể chất và tinh thần. Cha mẹ đừng quên, một đứa trẻ không được phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần sẽ giống như một hạt giống không được tiếp xúc đủ nắng, đủ gió, sẽ chẳng thể nào phát triển khỏe mạnh thành cây.

Thành tích học tập cũng quan trọng, nhưng là cha mẹ, chúng ta không thể vì thành tích học của con chưa tốt mà nói những lời khiến con tổn thương. Thay vì trách móc, cha mẹ hãy chuyển thành lời động viên.

Sự động viên của cha mẹ sẽ khiến học sinh tự tin hơn, khiến các em nhận thấy tầm quan trọng của việc học đối với bản thân. Ngược lại, khi cha mẹ đổ lỗi một cách mù quáng sẽ dễ gây ra tâm lý nổi loạn của trẻ.

Với những lời mắng mỏ, cha mẹ cảm thấy mình làm như vậy là vì lợi ích của con cái nhưng thực ra ở phía con cái, điều chúng mong muốn là sự khẳng định và động viên từ cha mẹ. Chính sự nhắc nhở thân tình, dạy dỗ bằng lời nói và việc làm, thay vì hỏi trẻ phải làm gì một cách mù quáng mới khiến trẻ tiến bộ hơn.