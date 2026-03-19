Khi cha mẹ hiện đại nuôi con: tìm kiếm thông tin, trao đổi hội nhóm MXH và những buổi “nghiên cứu sản phẩm” hết công suất lúc nửa đêm

Nuôi con trong thời đại internet khiến nhiều quyết định quen thuộc của gia đình trẻ trở nên… loạn thông tin hơn bao giờ hết. Chỉ riêng việc chọn sữa cho con, đặc biệt là khi trẻ ở giai đoạn chuyển tiếp, sau 2 tuổi, nhiều phụ huynh có thể phải dành hàng giờ đọc bài viết, xem review hoặc hỏi kinh nghiệm từ những gia đình khác. Trong những cuộc trao đổi đó, các thương hiệu sữa công thức quen thuộc, chẳng hạn như sữa bột NAN của Nestlé luôn là chủ đề được chị em quan tâm sôi nổi nhất.

Một buổi tối trong nhóm chat của các bà mẹ trẻ, câu hỏi "mọi người đang cho bé dùng sữa gì?" nhanh chóng kéo theo hàng chục phản hồi. Người chia sẻ trải nghiệm của con mình, người gửi ảnh thành phần trên lon sữa, người lại dẫn link bài viết về dinh dưỡng trẻ nhỏ. Những cuộc trao đổi như vậy ngày càng quen thuộc trong cộng đồng phụ huynh trẻ, nơi các mẹ nuôi con sàng lọc thông tin từ kinh nghiệm truyền miệng, đến kiến thức khoa học, chuyên môn từ các chuyên gia.

Cách tiếp cận thông tin này thể hiện phần nào một thay đổi trong thói quen tiêu dùng của nhiều gia đình trẻ. Việc chi tiêu cho con không còn chỉ là mua những món đồ cần thiết, đáp ứng ngay nhu cầu mà còn phải đi kèm với sự cân nhắc thấu đáo, tìm hiểu kỹ lưỡng hơn. Phụ huynh quan tâm đến nhiều yếu tố: sản phẩm có phù hợp với độ tuổi của trẻ không, cách sử dụng có thuận tiện với sinh hoạt gia đình hay không, và liệu em bé có dễ thích nghi hay không.

Trong câu chuyện dinh dưỡng, sữa cũng là một chủ đề thường xuyên được nhắc đến. Bên cạnh sữa mẹ, nhiều gia đình lựa chọn kết hợp thêm sữa công thức cho trẻ, đặc biệt trong những trường hợp mẹ quay lại công việc sớm hoặc muốn bổ sung thêm dinh dưỡng cho bé trong ngày. Vì vậy, việc tìm hiểu các dòng sữa trên thị trường cũng trở thành một bước quen thuộc đối với nhiều phụ huynh.

Trong đó, các dòng sữa bột Nestlé thường được nhiều gia đình nhắc tên như một lựa chọn tiêu chuẩn, bởi thương hiệu có hơn 160 năm nghiên cứu dinh dưỡng và hành trình 30 năm tại thị trường Việt Nam cùng nền tảng nghiên cứu khoa học từ Thụy Sĩ, giúp giải quyết tối ưu vấn đề về hấp thu và tiêu hóa nhạy cảm của trẻ.

Lan (29 tuổi, TP.HCM) kể rằng trước khi quyết định chọn một loại sữa cho con, cô đã dành khá nhiều thời gian đọc thông tin. "Trước đây mình cứ nghĩ chọn sữa chắc đơn giản, nhưng khi bắt đầu tìm hiểu mới thấy có nhiều thứ cần xem. Ví dụ độ tuổi của bé, thành phần dinh dưỡng, cách pha hay thậm chí là phản hồi của những gia đình khác đã dùng. Khi đã xác định được sản phẩm đáp ứng được nhu cầu cần thiết, mình sẽ ưu tiên chọn sản phẩm đến từ các thương hiệu lớn như sữa bột Nestlé để mua", Lan nói.

Không chỉ Lan, nhiều cha mẹ trẻ hiện nay cũng có thói quen tương tự. Thay vì quyết định nhanh theo một lời khuyên duy nhất, họ thường bắt đầu bằng việc tìm hiểu thông tin về dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì sản phẩm, hoặc tham khảo kinh nghiệm từ các gia đình đã có con trước đó. Những nguồn thông tin này có thể đến từ bài viết trên báo, các hội nhóm nuôi con trên mạng xã hội, hay đơn giản là những cuộc trò chuyện giữa các phụ huynh.

Minh Anh (31 tuổi, Hà Nội), mẹ của một bé gái hơn một tuổi, cho biết việc nuôi con hiện nay có nhiều lựa chọn hơn trước nên cô thường dành thời gian so sánh trước khi quyết định. "Có rất nhiều dòng sản phẩm dành cho trẻ, nên mình hay đọc qua thành phần, xem sản phẩm đó dành cho giai đoạn nào của bé, rồi mới chọn cái phù hợp," Minh Anh chia sẻ.

Hiện nay, thị trường có khá nhiều lựa chọn sữa công thức dành cho trẻ nhỏ, từ các sản phẩm nội địa đến những thương hiệu quốc tế. Trong quá trình tìm hiểu, nhiều chuyên gia khuyến nghị các bà mẹ phải đặc biệt chú ý đến các dòng sữa công thức được thiết kế theo từng giai đoạn phát triển của trẻ, mô phỏng gần với "tiêu chuẩn vàng" của sữa mẹ, điển hình như các dòng sữa bột Nestlé. Với nhiều gia đình, việc tham khảo các dòng sản phẩm phổ biến giúp họ có thêm thông tin trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp cho con.

Có thể thấy, từ những cuộc thảo luận trong các hội nhóm đến tham khảo ý kiến chuyên gia, xác thực thông tin trên bao bì sản phẩm và sau đó là so sánh giữa nhiều lựa chọn khác nhau. Cha mẹ hiện đại ngày nay dường như gắn liền với một thói quen khá rõ ràng: tìm hiểu trước và xác thực thông tin cần thiết trước khi chọn. Với họ, điều quan trọng không chỉ là chọn một sản phẩm quen thuộc, mà là tìm được giải pháp phù hợp nhất cho em bé trong từng giai đoạn lớn lên.

