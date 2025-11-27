Sau hơn 2 tuần công chiếu, Truy Tìm Long Diên Hương tiếp tục khẳng định vị thế top 1 phòng vé cuối năm 2025. Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Dương Minh Chiến đã chính thức vượt mốc 150 tỷ đồng doanh thu, đánh dấu cột mốc ấn tượng chỉ sau 12 ngày ra rạp theo thống kê từ Box Office Vietnam. Con số này đưa bộ phim trở thành tác phẩm trăm tỷ thứ 13 trong năm, và Dương Minh Chiến trở thành một trong số ít đạo diễn có phim đầu tay đạt mốc doanh thu này (bên cạnh một số cái tên như Trấn Thành, Thu Trang...).

Truy Tìm Long Diên Hương đứng đầu phòng vé, bỏ xa các phim khác

Lấy cảm hứng từ những chất liệu văn hóa biển đảo đậm đà bản sắc Việt, Truy Tìm Long Diên Hương xoay quanh hành trình kịch tính của anh em ruột Tâm (Quang Tuấn) - Tuấn (Ma Ran Đô) cùng những người bạn truy lùng báu vật linh thiêng Long Diên Hương - biểu tượng cho sự che chở của Ngư Ông.

Bên cạnh yếu tố hành động mãn nhãn pha lẫn hài hước duyên dáng, phim còn có bối cảnh làng chài An Hải được tái hiện sống động qua những không gian quen thuộc, từ đình làng cổ kính, lăng thờ Nam Hải đến chợ cá nhộn nhịp khiến khán giả yêu thích. Thậm chí, phiên bản nhạc phim Lý Kéo Chài của Cao Bá Hưng cũng trở thành cơn sốt trên TikTok, được nhiều cư dân mạng sử dụng.

Thành công của Truy Tìm Long Diên Hương về mặt phòng vé đã giúp hai nam chính Quang Tuấn và Ma Ran Đô lập kỷ lục chưa từng có. Cả hai đã cùng lúc trở thành những diễn viên Việt đầu tiên đóng 3 phim trăm tỷ trong cùng năm (không tính vai khách mời). Với Quang Tuấn, anh "bỏ túi" thêm phim trăm tỷ thứ 3 sau Quỷ Nhập Tràng và Địa Đạo. Trong khi đó, Ma Ran Đô đã có Tử Chiến Trên Không và Nụ Hôn Bạc Tỷ đạt trăm tỷ từ trước.

Ma Ran Đô và Quang Tuấn đồng lập kỷ lục

không chỉ dừng lại ở con số doanh thu, Truy Tìm Long Hiên Dương còn lan tỏa mạnh mẽ ra đời sống thực tế. Với lượng khán giả trẻ đổ xô đến rạp, phim đã giúp những gương mặt mới từ ActionC như Tăng Quốc Hy, Uy Trần, Đại Bảo Bảo hay Trầm Minh Hoàng dần được công chúng biết đến rộng rãi hơn. Sức nóng của bộ phim còn khơi dậy làn sóng du lịch và bảo tồn văn hóa địa phương. Làng chài An Hải cùng Lăng Ông Nam Hải (Bình Thuận), cũng là bối cảnh chính trong phim trở thành điểm check-in siêu hot, góp phần giúp lượng khách du lịch tăng vọt và lan tỏa văn hóa làng chài bản địa đến với giới trẻ.

Hiện tại, dù đối mặt với "ông lớn" Hollywood như Zootopia 2, Truy Tìm Long Diên Hương vẫn chưa hề hạ nhiệt, tiếp tục dẫn đầu phòng vé với doanh thu ngày. Phim được dự đoán có thể chạm đến mốc 200 tỷ đồng, đặc biệt trước khi nhiều "con mã" cuối cùng của năm đổ bộ như Avatar phần 3.

Thành Vũ