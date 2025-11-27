Mới đây, ekip Ai Thương Ai Mến đã chính thức tung ra trailer và poster, rục rịch khởi động kế hoạch lăng xê cho “đứa con tinh thần”. Theo dự kiến, bộ phim sẽ ra mắt vào đầu năm 2026. Đánh dấu sự trở lại của Thu Trang trong vai trò đạo diễn, Ai Thương Ai Mến được kỳ vọng sẽ ăn nên làm ra tại các rạp chiếu quốc nội.

Ai Thương Ai Mến vừa tung ra những hình ảnh đầu tiên

Teaser trailer chính thức của Ai Thương Ai Mến

Bên cạnh “chủ xị” Thu Trang, tác phẩm chiêu mộ một vài gương mặt hiện được yêu mến trong showbiz Việt như Tiến Luật, Ngọc Thuận, NSƯT Ngọc Hiệp, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh… Trong đó, Trâm Anh là cái tên thu hút sự tò mò nhất từ khán giả. Thành công không tưởng của Tử Chiến Trên Không giúp người đẹp 9x vụt sáng, cả nhan sắc lẫn diễn xuất đều được công nhận.

Được biết, Trâm Anh đã vượt qua khoảng 1.000 đối thủ để giành lấy vai diễn nữ chính trong Ai Thương Ai Mến. Qua đoạn trailer được hé lộ, Trâm Anh vào vai thôn nữ ở vùng sông nước, diện lên mình bộ trang phục bà ba màu hồng nữ tính. Dù tạo hình có chút mộc mạc và chân chất, Trâm Anh vẫn để lại ấn tượng mạnh về nhan sắc ngọt ngào, thanh thuần chuẩn “ngọc nữ màn ảnh”.

Trâm Anh vượt qua 1000 đối thủ nhờ nhan sắc tuyệt đẹp và diễn xuất ổn áp

Trâm Anh không phải gương mặt quá mới nhưng vẫn chưa thể hiện được hết 100% công lực trong lĩnh vực diễn xuất. Nhờ Tử Chiến Trên Không, khán giả có quyền chờ đợi vào một Trâm Anh linh hoạt trong biểu cảm, đài từ và cử chỉ trong Ai Thương Ai Mến. Điểm nhấn giúp cô ghi điểm trong lòng công chúng có lẽ là đôi mắt to tròn, long lanh nhưng vẫn toát ra sự mong manh, man mác buồn. Đây là lợi thế giúp cô hoàn thiện vai diễn Thương, một người phụ nữ cam chịu nhưng không cam phận, vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng thật ra rất “lì đòn”.

Không chỉ vậy, dân tình còn “lót dép” hóng nửa kia của Trâm Anh trong bộ phim - Võ Điền Gia Huy. Teaser trailer khiến khán giả xao xuyến khi hé lộ loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi Chờ (Võ Điền Gia Huy) - Thương. Chỉ trong 60 giây ngắn ngủi, những cái nắm tay bẽn lẽn, ánh mắt nhìn nhau đầy trìu mến và những nụ cười e ấp của tuổi mới lớn đã đủ khiến trái tim người xem “tan chảy”.

Bộ đôi mỹ nam mỹ nữ khiến fan rần rần chỉ qua vài chục giây

Cao trào cảm xúc đến khi Chờ mạnh dạn nắm lấy tay Thương để thổ lộ mong muốn đến chị Hai Mến: “Chị Hai cho em với Thương thành vợ thành chồng nha chị Hai”. Khoảnh khắc ấy không chỉ gợi lên sự chân thành của chàng trai miền sông nước mà còn đánh dấu một bước ngoặt đặc biệt trong hành trình tình yêu của đôi trẻ.

Ngoài ra, những thước phim trong teaser trailer còn khắc họa chân thực đời sống và con người miền Tây với những khung cảnh và nét văn hoá đặc trưng đậm chất địa phương. Những hình ảnh sông nước trù phú, đám giỗ truyền thống cùng màn đá gà đã gợi nhắc khán giả về miền Tây thân thương, gần gũi. Sau bánh mì trong Nụ Hôn Bạc Tỷ, đạo diễn Thu Trang tiếp tục khéo léo lồng ghép yếu tố ẩm thực vào tác phẩm điện ảnh của mình khi hình ảnh bánh tráng xuất hiện trong trailer để tái hiện một miền Tây đầy thương nhớ trên màn ảnh rộng.

Ai Thương Ai Mến mở ra chuỗi diễn biến căng thẳng, hé lộ những sóng gió mà chị em Mến - Thương phải đối mặt. Mến (Thu Trang) - chị cả trong gia đình bỗng trở thành trụ cột khi cha mẹ qua đời do tai nạn, một mình gồng gánh những món nợ nần chồng chất. Trong hoàn cảnh khó khăn, Mến chịu sức ép tàn nhẫn từ bà Tư Biếc (NSƯT Ngọc Hiệp): Bị ép bán nhà, bắt quỳ gối dưới mưa và bị đánh cho đến bật khóc. Đỉnh điểm bi kịch xảy ra khi ngay trong đám tang của gia đình, hai chủ nợ khác Trung Lùn và Tiến Luật vẫn kéo đến đòi nợ. Cao trào được đẩy lên tận cùng khi Tiến Luật ngang nhiên ép Thương phải bán trinh để giải quyết số tiền gia đình đang thiếu.