Không ai ngờ The Manipulated (tựa Việt: Trò Chơi Thao Túng) - bộ phim 18+ Hàn Quốc của bộ đôi Ji Chang Wook và D.O. (EXO) vừa tạo nên cú hích cực lớn khi vượt sạch đối thủ Hollywood để chiếm luôn top 1 toàn cầu trên Disney+. Chỉ vài tuần lên sóng nhưng độ hot của phim thì tăng tốc đến chóng mặt, chứng minh sức hút quốc tế lẫn phản hồi cực tốt từ các thị trường lớn.

Theo số liệu từ FlixPatrol, The Manipulated đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nội dung được xem nhiều nhất trên Disney+ toàn cầu vào ngày 24/11. Đáng chú ý, bộ phim thậm chí còn vượt qua đối thủ nổi bật All’s Fair, tác phẩm pháp lý gây chú ý với sự tham gia của Kim Kardashian. Không chỉ tạo dấu ấn tại thị trường quốc tế, bộ phim 18+ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại châu Á khi giữ vị trí số 1 ở Hàn Quốc và Đài Loan, đồng thời góp mặt trong top 10 tại các thị trường Hong Kong, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thành tích của phim không phải kiểu “ăn may” mà là duy trì liên tục nhiều tuần liền. Báo cáo cho biết phim đã giữ vị trí số 1 suốt 18 ngày liên tiếp tại Hàn Quốc và Đài Loan. Chiến lược phát hành cũng rất hút người xem: Disney+ thả 2 tập mới mỗi thứ Tư, khiến khán giả quốc tế tuần nào cũng “canh me” để xem diễn biến tiếp theo. Ở thời điểm hiện tại, The Manipulated đang nổi lên như một trong những series không dùng tiếng Anh có sức công phá mạnh nhất Disney+ mùa này.

The Manipulated là bom tấn Hàn Quốc dán nhãn phim 18+, có kinh phí 35 tỷ won gây chú ý ngay khi lên sóng nhờ câu chuyện xoay quanh thế giới thao túng quyền lực, những âm mưu ngầm và hành trình báo thù đẫm máu. Lấy cảm hứng từ phim điện ảnh Fabricated City (2017) tác phẩm từng ghi dấu Ji Chang Wook ở dòng phim hành động, series mang đến nhịp phim dồn dập, twist liên tục và bầu không khí u tối nghẹt thở.

Sở hữu dàn cast nổi bật gồm Ji Chang Wook, D.O. (EXO), Lee Kwang Soo và Jo Yoon Su, bộ phim 18+ không chỉ phô diễn những pha hành động mãn nhãn mà còn khai thác sâu cuộc chiến tâm lý giữa các nhân vật, khiến khán giả bị cuốn vào ngay từ bốn tập đầu tiên. Phim đánh dấu bước chuyển hình tượng mạnh mẽ của Ji Chang Wook khi anh hóa thân thành Park Tae Joong, một người đàn ông bình thường bị cuốn vào vụ án nghiêm trọng và trở thành nghi phạm chỉ sau một đêm.

Khi toàn bộ bằng chứng đều bị thao túng, sự thật bị bóp méo, Tae Joong rơi vào vòng xoáy mà kẻ đứng sau đã dựng sẵn. Anh vừa phải tìm cách sống sót, vừa đối mặt với hệ thống đang dần đẩy mình đến đường cùng, để rồi chính cảm xúc và bản năng cũng trở thành thứ có thể bị điều khiển. The Manipulated là hành trình lật tẩy mạng lưới quyền lực trong bóng tối, nơi mỗi bước đi đều có thể biến thành cái bẫy và công lý chỉ đến với người đủ mạnh để giành lại nó.

Diễn xuất của Ji Chang Wook là điểm sáng của phim 18+ The Manipulated. Anh cho thấy rõ sự chín muồi trong khả năng kiểm soát cảm xúc và nhịp diễn. Khác với hình tượng thư sinh, hiền lành hay “trai tốt” anh từng đóng trong Healer hay Melting Me Softly, ở vai này Ji Chang Wook lột xác thành một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp, nhiều lớp tính cách và ẩn chứa sự mâu thuẫn nội tâm mãnh liệt. Cách anh sử dụng ngôn ngữ ánh mắt rất đáng khen, ánh mắt vừa lạnh, vừa mang cảm giác đau đáu, đủ để khắc họa một con người đã trải qua nhiều bí mật và tổn thương.

Đặc biệt, Ji Chang Wook không chơi kiểu diễn khoa trương, anh tiết chế cảm xúc tinh tế, nhiều khi chỉ cần một chuyển động môi, một nhíu mày hay một hơi thở cũng đủ cho thấy sự biến đổi trong tâm lý nhân vật. Những phân cảnh đối thoại căng thẳng, khi nhân vật phải đấu trí hay che giấu cảm xúc thật, Ji Chang Wook xử lý rất tự nhiên, không bị “diễn quá” mà vẫn tạo áp lực tâm lý lên người xem. Có thể nói bộ phim 18+ này là bước đệm chứng minh anh không chỉ là ngôi sao, mà là một diễn viên thực lực, sẵn sàng bước vào những vai diễn nặng đô hơn và có chiều sâu kịch tính hơn trong tương lai.