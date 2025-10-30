Khánh Hòa: Phát hiện 1 trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại tại sân bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thông báo vừa tiếp nhận một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,1kg được phát hiện cạnh thùng rác tại khu vực sân giữa hai tòa nhà của bệnh viện vào tối 28-10.

Khi được tìm thấy, bé còn nguyên dây rồn, được quấn trong vài lớp khăn mỏng, không có giấy tờ hay vật dụng cá nhân đi kèm.

Bé trai bị bỏ lại ở bệnh viện Đa khoa Tâm trí

Bé đã được đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng Khoa Sản - Khoa Nhi nhanh chóng sơ cứu, cắt rốn, ủ ấm, cho bú và theo dõi sức khỏe. Nhờ được chăm sóc kịp thời, sức khỏe của bé đã ổn định.

Hiện bệnh viện đang tạm thời chăm sóc bé tại khoa Sản, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh thông tin.

Bệnh viên đề nghị gia đình hoặc người thân của bé liên hệ với bệnh viện để được hỗ trợ và làm các thủ tục cần thiết.