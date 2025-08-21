Khách Việt kể chuyện đi du lịch Trung Quốc, nhận xét: "Ở Mỹ chắc cũng không có cảnh này"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. "Quốc gia tỷ dân" sở hữu diện tích lãnh thổ rộng lớn với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, sự đa dạng phong phú trong văn hóa, và đặc biệt là sự hiện đại, tiên tiến, văn minh thể hiện qua nhiều yếu tố, khiến du khách phải trầm trồ.

Chia sẻ sau đây một du khách tên S.Doan là một ví dụ. Cụ thể, trong chuyến du lịch tới Thượng Hải - một trong những thành phố lớn nhất Trung Quốc, vị khách này đã vô cùng bất ngờ khi thấy cảnh lực lượng bảo an đứng nghiêm chỉnh trước cửa một trường mầm non. Anh nói vui rằng: "Trường mầm non mà có 4 anh mặc giáo cầm khiên với dùi cui để bảo vệ chuẩn bị cho giờ tan học. Ở Mỹ chắc cũng không có cảnh này".

Hình ảnh được du khách ghi lại (Ảnh S.Doan)

Thực tế, cảnh du khách nhìn thấy không chỉ có thể bắt gặp ở Thượng Hải mà còn ở nhiều thành phố khác của Trung Quốc như Bắc Kinh, Quảng Đông hay Trùng Khánh... Hiểu đơn giản, lực lượng bảo an hay bảo vệ chuyên nghiệp này mang ý nghĩa giúp ổn định trật tự tại khu vực. Ở đây cụ thể là khu vực trường mầm non, tiểu học hay trung học, nơi tập trung đông đúc người, đặc biệt có đối tượng là trẻ em vào giờ tan tầm.

Ý nghĩa sâu xa đằng sau cảnh tượng bảo an ngoài trường học

Giờ tan học tại các đô thị lớn ở Trung Quốc là một khung cảnh rất đặc trưng, không chỉ bởi dòng học sinh ùa ra cổng trường mà còn bởi sự xuất hiện đều đặn của lực lượng bảo an, cảnh sát và các nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Đây là một phần trong mạng lưới an toàn học đường được chính quyền nhiều địa phương triển khai suốt hơn một thập kỷ qua, sau khi quốc gia này tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong môi trường giáo dục.

Tại Thượng Hải, chính quyền yêu cầu mỗi cổng trường mầm non và tiểu học phải có ít nhất hai bảo an trực ban ngày, đồng thời tăng thêm lực lượng hỗ trợ vào giờ cao điểm đưa đón trẻ. Đặc biệt, ngoài đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, nhiều nơi còn huy động giáo viên và phụ huynh tình nguyện tham gia hướng dẫn, phân luồng dòng người ngay trước cổng trường. Cơ chế này giúp phụ huynh yên tâm hơn khi chứng kiến sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường, gia đình và lực lượng an ninh tại chỗ.

Ảnh NY Daily News

Ở Trùng Khánh, tiêu chuẩn địa phương còn quy định rõ tần suất tuần tra tối thiểu 5 lần/ngày tại các vị trí trọng yếu quanh trường, cùng với việc trực gác 24/7 tại cổng chính. Một số trường lớn thậm chí mời hẳn phó hiệu trưởng phụ trách pháp chế – thường là sĩ quan công an hoặc chuyên gia luật – để giám sát hoạt động an ninh và xử lý sự cố ngay từ bên trong.

Trong khi đó, tại nhiều thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, mô hình “护学岗” (chốt bảo vệ học sinh) được triển khai: Cảnh sát, giáo viên, bảo an và tình nguyện viên cùng đứng chốt trước cổng trường mỗi buổi sáng và chiều, vừa điều tiết giao thông, vừa tạo “lá chắn” an toàn cho học sinh nhỏ tuổi.

Ảnh China Daily

Ý nghĩa của những hình ảnh này không chỉ nằm ở sự an toàn. Với du khách nước ngoài, cảnh tượng lực lượng bảo an và cảnh sát hiện diện ngay ngắn trước cổng trường học tạo cảm giác về một xã hội kỷ luật và coi trọng trẻ em. Nó phản ánh sự đầu tư mạnh mẽ vào môi trường giáo dục, nơi mà an ninh được đặt song hành cùng học tập.

Từ một góc nhìn đời sống đô thị, đó cũng là nét đặc trưng để du khách có thể quan sát khi dạo qua các khu phố Trung Quốc vào giờ tan học: Không chỉ là sự hối hả, mà còn có cả một cơ chế bảo vệ nhiều lớp được vận hành đều đặn và chuyên nghiệp.

Như du khách đến từ Việt Nam có nhận xét: Ở Mỹ cũng chưa chắc có cảnh bảo an, cảnh sát "bảo vệ" trước cổng trường hợp thế này. Thực tế, đúng là ở Mỹ việc này không phổ biến như ở Trung Quốc. Nhưng an ninh học đường lại được tổ chức theo mô hình khác.

Nhiều học khu bố trí School Resource Officers (SRO) – cảnh sát được phân công làm việc toàn thời gian trong trường, vừa giữ an ninh vừa hỗ trợ giáo dục pháp luật. Ở cấp mầm non và tiểu học, các trường thường áp dụng chế độ cửa khóa kín, phụ huynh phải trình thẻ hoặc ID mới được vào khuôn viên.

Ở Mỹ, an ninh tại trường học lại được thực hiện theo cách khác (Ảnh Joffe Emergency Services)

Một số trường trung học còn có máy quét kim loại, camera giám sát toàn diện, thậm chí chó nghiệp vụ nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực học đường. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, hiện có hơn 20.000 SRO hoạt động trên toàn quốc, cho thấy sự coi trọng của nước này đối với an toàn học đường.

Quay lại với câu chuyện ở quốc gia tỷ dân, có thể nhìn rộng ra, việc siết chặt an ninh trước cổng trường học cũng là một phần trong bức tranh bảo vệ trật tự xã hội tại Trung Quốc. Khi hình ảnh cảnh sát, bảo an và các chốt “护学岗” xuất hiện đều đặn, du khách quốc tế có thể cảm nhận rõ tính kỷ luật và sự chú trọng an toàn nơi công cộng.

Đây không chỉ là biện pháp dành cho học sinh mà còn là thông điệp về một môi trường đô thị được kiểm soát tốt, nơi việc phòng ngừa rủi ro được đặt lên hàng đầu. Trên đường phố, lực lượng cảnh sát, bảo an có thể hỗ trợ khách tìm đường, chỉ dẫn phương tiện công cộng, thậm chí giúp kết nối với dịch vụ khẩn cấp khi cần. Ở những điểm du lịch đông đúc, cảnh sát thường xuyên tuần tra để ngăn ngừa trộm cắp vặt, hỗ trợ xử lý tình huống thất lạc giấy tờ hay đồ đạc.

Ảnh Zuniy

Với khách du lịch nước ngoài, nhất là những người lần đầu đến Trung Quốc, sự hiện diện của hệ thống an ninh chặt chẽ từ cổng trường ra đến đường phố góp phần tạo cảm giác yên tâm hơn khi dạo chơi, tham quan và trải nghiệm nhịp sống địa phương.