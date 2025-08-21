Nhiều người trẻ bỏ qua việc tích điểm trên app đặt đồ ăn và cái kết... mất trắng quyền lợi

Nhanh gọn là ưu tiên, nhưng đôi khi cũng vô tình bỏ qua quyền lợi của chính mình

Trong nhịp sống đô thị hiện đại, nhiều người trẻ ưu tiên sự nhanh chóng, thuận tiện khi lựa chọn dịch vụ hằng ngày. Các ứng dụng đặt đồ ăn, giao hàng, gọi xe... đã trở thành phần tất yếu trong thói quen tiêu dùng.

Theo Thiện Nhân (25 tuổi, quản lý sản xuất quay dựng tại TP.HCM), vì tính chất công việc nên anh chàng hiếm khi có giờ ăn cố định. Những bữa ăn của Nhân thường diễn ra trong phòng dựng, giữa tiếng render và deadline dí sát. Đặt món trên ứng dụng đã trở thành thói quen hàng ngày.

Dù thường xuyên sử dụng các nền tảng công nghệ này cao, không phải người dùng nào cũng tận dụng hết các quyền lợi đi kèm, đơn cử như chương trình tích điểm - vốn được tích hợp ngay trong ứng dụng và không tốn thêm chi phí. "Khi đặt đơn, mình chỉ quan tâm xem quán có gần không, thực đơn phong phú thế nào, được bao nhiêu sao đánh giá và có khuyến mãi hấp dẫn hay không, chứ hiếm khi để ý đến số điểm mình đã tích lũy", Nhân chia sẻ.

Công việc bận rộn khiến Thiện Nhân là trở thành"khách quen" của các ứng dụng đặt đồ ăn online

Điểm thưởng bỗng trở thành "cứu cánh" cho những hôm rỗng ví

Trên thực tế, người dùng hoàn toàn có thể tuỳ chọn sử dụng hoặc không các quyền lợi đi kèm khi trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, trong một số tình huống, những quyền lợi tưởng chừng không đáng kể lại mang đến giá trị thiết thực, thậm chí giải nguy kịp thời.

Thiện Nhân chia sẻ thêm: "Hôm đó mình đặt đồ ăn trưa thì phát hiện ví điện tử còn lại có mấy chục nghìn. Đang tính bỏ bớt món nước yêu thích thì bé đồng nghiệp nhắc dùng điểm thưởng để giảm trực tiếp trên đơn hàng. Bất ngờ là ứng dụng tự động gợi ý số điểm tương ứng với giá trị đơn hàng luôn. Đơn của mình có giá khoảng 58.000 đồng, ứng dụng gợi ý đổi khoảng 1.740 điểm. Mình chọn đổi điểm, thế là được miễn phí đơn hàng luôn. Cảm giác lúc đó đúng kiểu "ủa, dễ zị hả? Ngon ha!" vậy mà bấy lâu nay mình cứ thế không để ý việc tích điểm vì nghĩ nó chẳng đáng bao nhiêu. Tiếc ghê á."

Điểm tích lũy giờ có thể đổi được một bữa trưa ngon lành hay ly nước yêu thích miễn phí.

Từ khoảnh khắc đó, Thiện Nhân bắt đầu thay đổi hẳn cách nhìn về việc tích điểm. Anh dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về chương trình tích điểm của Grab, bởi đây là ứng dụng đặt đồ ăn anh sử dụng hàng ngày. Theo Nhân, khác với các ưu đãi thông thường vốn chỉ áp dụng trong một số khung giờ hoặc tại vài cửa hàng nhất định, anh có thể chủ động sử dụng điểm thưởng để được giảm giá bất cứ lúc nào, ở bất cứ quán nào. "Bé đồng nghiệp còn chỉ cho mình bí quyết để tích thêm điểm nữa. Khi đặt đơn vào khung ‘giờ vàng’ 7–9h sáng, hoặc chọn đặt món từ các quán trong bộ sưu tập ‘Quán ngon đặc tuyển’, mình sẽ có thêm 50 điểm", Nhân hào hứng chia sẻ. Ngoài ra, khi làm trưởng nhóm cho các đơn hàng đặt theo nhóm, Nhân còn tích được thêm 200 điểm mỗi đơn.

Từ ngày biết và hiểu về chương trình tích điểm của ứng dụng, Thiện Nhân chưa để "lọt" điểm nào qua kẽ tay.

Sau một thời gian để ý tích điểm, Nhân nhận ra chẳng tốn công sức gì, chỉ cần chú ý chọn thời điểm đặt món hay quán ăn là điểm thưởng cứ thế được tích lũy. "Trước đây em cứ tưởng tích điểm là chuyện của những người rảnh rỗi. Giờ mới thấy, ‘chọn đúng nền văn minh’thì vừa dễ, vừa nhanh, lại nhiều quyền lợi hay. Lâu lâu đổi điểmm lấy một bữa ăn hay ly cà phê miễn phí cũng thấy vui, giống như tự thưởng cho mình vậy" – Thiện Nhân cho hay.

Thỉnh thoảng, Nhân lại đổi điểm thưởng thành 1 cốc cà phê để chill cuối tuần, sau những ngày bị deadline dí hết hơi.

Có thể thấy, chương trình tích điểm không mang lại lợi ích tức thì, nhưng "tích tiểu thành đại" và mỗi điểm thưởng đó vẫn là giá trị cộng thêm của người dùng. Việc chủ động tích lũy và sử dụng điểm thưởng không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí, mà còn mở ra nhiều trải nghiệm mới mẻ, đặc biệt là các chương trình tích điểm có thao tác đơn giản và dễ tiếp cận như của Grab.