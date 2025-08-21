Trải nghiệm 'tinh túy' Hà Nội trong 1 ngày: Lịch trình gợi ý giúp bạn check-in đủ điểm hot dịp lễ A80

Khám phá Hà Nội với lịch trình 1 ngày: Điểm đến không thể bỏ qua dịp lễ A80

Những ngày này, Hà Nội rực rỡ trong biển cờ đỏ sao vàng, hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Không chỉ người dân Thủ đô háo hức, mà hàng vạn du khách từ các tỉnh, thậm chí quốc tế, cũng đổ về đây để tận hưởng không khí đặc biệt ấy. Với những ai lần đầu đặt chân tới Hà Nội dịp này, chỉ trong một ngày, bạn vẫn có thể khám phá được những nét tinh túy nhất của văn hóa, lịch sử và ẩm thực Thủ đô qua lịch trình gợi ý dưới đây.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc đỏ, cờ hoa tung bay chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Kinh tế & Đô thị)

6h00 – Lễ thượng cờ thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình

Nghi lễ thượng cờ quốc gia trên Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Ngày mới bắt đầu bằng nghi lễ trang trọng tại Quảng trường Ba Đình – trái tim chính trị của đất nước. Khi ánh bình minh vừa ló rạng, hàng trăm người đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền nhạc Quốc ca hùng tráng. Đội tiêu binh trong quân phục trắng tiến bước đều đặn, mang lại cảm giác thiêng liêng, tự hào đến nghẹn ngào. Với nhiều du khách quốc tế, đây là trải nghiệm khó quên, cho thấy sự trân trọng của người Việt với lịch sử và độc lập dân tộc.

6h45 – Ăn sáng đặc sản Hà Nội

Sau khi tham dự lễ thượng cờ, du khách có thể thong thả dạo quanh khu phố cổ để bắt đầu một buổi sáng đậm chất Hà Nội bằng những món ăn quen thuộc. (Ảnh: Mia)

Rời Quảng trường Ba Đình, bạn có thể thong thả dạo quanh phố cổ để thưởng thức bữa sáng đúng kiểu Hà Nội. Phở Lâm trên phố Nguyễn Thái Học được nhiều người yêu thích nhờ nước dùng trong veo, vị ngọt thanh và thịt gà ta chắc thịt. Nếu muốn nếm chút dân dã, bún riêu Hàng Cót với vị cua đồng đậm đà là lựa chọn không thể bỏ qua. Còn xôi Thợ Nhuộm lại đem đến hương vị thân thuộc với nếp dẻo thơm, ăn kèm ruốc, trứng hoặc thịt kho. Những món ăn ấy không chỉ nuôi dưỡng bao thế hệ người Hà Nội mà còn là niềm tự hào để giới thiệu với bạn bè phương xa.

8h00 – Tham quan di tích lịch sử

Nhà tù Hỏa Lò là lựa chọn của nhiều du khách cả Việt Nam và quốc tế. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Hà Nội là nơi lưu giữ nhiều chứng tích hào hùng của dân tộc. Du khách có thể ghé Nhà tù Hỏa Lò để tìm hiểu câu chuyện về sự kiên trung, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng trong lao tù thực dân. Hoặc, ghé thăm Cột cờ Hà Nội, hay còn gọi là Kỳ đài Hà Nội, là một di tích lịch sử đặc biệt và là biểu tượng tiêu biểu của Thủ đô. Cột cờ Hà Nội là một chứng nhân lịch sử gắn liền với bao thăng trầm của Thủ đô. Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, di tích này đóng vai trò là đài quan sát, theo dõi tình hình khu vực nội và ngoại thành. Đây là hành trình giàu ý nghĩa, giúp du khách hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do cũng là điều mà Việt Nam đã phải trả bằng biết bao máu xương.

11h00 – Ăn trưa trong khu phố cổ

Một bát bún ốc với nước dùng chua thanh, ốc giòn sần sật rất phù hợp để ăn trưa. (Ảnh: VinWonders)

Đến gần trưa, hãy quay lại khu phố cổ là nơi tập trung nhiều quán ăn nổi tiếng. Một bát bún ốc Nguyễn Siêu với nước dùng chua thanh, ốc giòn sần sật sẽ khiến bạn xua tan mệt mỏi. Nếu thích phở, quán Phùng Hưng là lựa chọn đúng điệu với hương vị truyền thống. Bên cạnh đó, bún riêu Hàng Cót luôn đông khách, đặc biệt vào giờ trưa. Thưởng thức những món ăn này trong khung cảnh tấp nập của phố cổ, bạn sẽ cảm nhận rõ nhịp sống Hà Nội vừa cổ kính, vừa hiện đại.

13h00 – Check-in cà phê cờ hoa

Trải nghiệm không gian trưng bày tại Cafe Báo Nhân Dân. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Buổi chiều, các quán cà phê ở Hà Nội cũng mang một diện mạo mới trong dịp lễ. RO Coffee, Café báo Nhân Dân hay Toka Coffee Stand đều trang trí không gian rực rỡ sắc đỏ, ly cà phê in hình cờ Tổ quốc. Ngồi nhâm nhi đồ uống mát lạnh, chụp vài tấm hình kỷ niệm, bạn sẽ thấy mình đang hòa vào dòng chảy sôi động của một Hà Nội tràn đầy tinh thần lễ hội.

15h00 – Chụp ảnh khắp phố phường rợp cờ đỏ

Phố Hàng Mã đông đúc người dân tới check in, vui chơi nhân dịp nghỉ lễ A80. (Ảnh: TTXVN)

Đây là lúc lý tưởng để dạo bước trên những con phố rợp sắc đỏ sao vàng. Phố Hàng Mã, ngõ Hội Vũ hay những tuyến phố trong khu phố cổ trở thành bức tranh khổng lồ, nơi hàng trăm lá cờ tung bay. Du khách có thể ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này bằng những bức ảnh check-in để lưu giữ kỷ niệm về một Hà Nội rực rỡ trong dịp đại lễ.

18h00 – Ngắm hoàng hôn Hồ Tây

Hoàng hôn Hồ Tây. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Khi chiều buông, hãy đến Hồ Tây, nơi được ví như "lá phổi xanh" của Thủ đô. Từ đường Thanh Niên, Trích Sài hay Quảng Bá, bạn sẽ bắt gặp cảnh hoàng hôn buông xuống mặt hồ mênh mang. Sắc đỏ cam trải dài trên mặt nước, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của bầu trời, mang đến cảm giác lãng mạn và yên bình hiếm có. Đây là trải nghiệm khiến nhiều du khách mê đắm, nhất là khi được ngắm nhìn cùng bạn bè, người thân.

19h00 – Lê la ăn tối

Bữa tối tại Hà Nội là dịp để trải nghiệm sự phong phú của ẩm thực nơi đây. (Ảnh: VinWonders)

Bữa tối tại Hà Nội là dịp để trải nghiệm sự phong phú của ẩm thực nơi đây. Bạn có thể chọn nướng lẩu tại khu Quán Thánh, Yên Phụ vừa ấm cúng, vừa náo nhiệt, hoặc tìm đến phở cuốn Ngũ Xã là món ăn đặc sản chỉ Hà Nội mới có. Những cuốn phở trắng mềm, gói thịt bò xào, rau sống, chấm với nước mắm chua ngọt sẽ là lựa chọn lý tưởng để kết thúc một ngày dài.

21h00 – Lễ hạ cờ tại Quảng trường Ba Đình

Lễ hạ cờ tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: VinWonders)

Khép lại hành trình một ngày bằng nghi lễ hạ cờ tại Quảng trường Ba Đình. Giữa màn đêm tĩnh lặng, đội tiêu binh nghiêm trang gấp quốc kỳ trong tiếng nhạc Quốc ca vang vọng. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng, lắng đọng, không chỉ chạm tới trái tim người dân Việt Nam mà còn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng bạn bè quốc tế.

Chỉ trong vòng một ngày, du khách lần đầu đến Hà Nội dịp A80 có thể trải nghiệm đầy đủ những lát cắt tiêu biểu nhất của Thủ đô: sự thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình, sự phong phú của ẩm thực phố cổ, không khí rực rỡ của phố phường cờ hoa và sự lãng mạn của hoàng hôn Hồ Tây. Hà Nội trong mùa lễ lớn vừa hào hùng, vừa gần gũi, chắc chắn sẽ để lại những ký ức khó quên cho bất kỳ ai đặt chân đến.