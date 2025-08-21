Trước nhà cầu thủ Duy Mạnh lúc này: Dân tình thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trong lúc chờ xem diễu binh

Không khí trước buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 đang nóng hơn bao giờ hết. Và một trong những điểm check-in bất ngờ khiến dân tình thích thú chính là ngay trước cửa nhà của trung vệ Đỗ Duy Mạnh và vợ là Quỳnh Anh.

Từ đầu giờ chiều, khu vực này đã trở nên rộn ràng khi từng nhóm người dân, du khách ghé lại chụp ảnh. Cổng nhà được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, những chiếc nón lá được sơn đỏ, in sao vàng rực rỡ. Không khí tươi vui, rộn ràng khiến ai đi ngang qua cũng phải dừng lại vài phút để chụp hình lưu niệm.

Cổng nhà Duy Mạnh rực rỡ cờ đỏ sao vàng, thu hút dân tình đến chụp ảnh, check-in

Những chiếc nón lá được sơn đỏ, in hình ngôi sao vàng treo khắp nơi tạo background chụp ảnh cực chất

Nhưng chưa hết, niềm vui còn nhân đôi khi gia đình Duy Mạnh cùng gia đình Văn Quyết mở cả quầy "tạp hoá yêu thương" ngay trước cửa, phát kem miễn phí cho bà con khi đi xem tổng hợp luyện. Quỳnh Anh cho biết, gia đình đã chuẩn bị 500 chiếc kem mát lạnh, kèm nước uống và đồ ăn vặt để mọi người thoải mái thưởng thức trong không khí lễ hội.

Cô nàng chia sẻ: "Khoảng 15h chiều thì bọn em sẽ bắt đầu phát kem miễn phí cho mọi người. Hôm nay sẽ là buổi đầu tiên thử nghiệm làm việc này, nếu thành công thì những buổi sau em sẽ tiếp tục tổ chức."

500 chiếc kem mát lạnh được chuẩn bị sẵn, xếp ngay ngắn trong tủ, chờ tới tay bà con

Ngoài kem còn có đồ ăn vặt cùng nước uống và các món đồ khác bên trong tiệm tạp hoá dễ thương...

Vị trí căn nhà của gia đình Duy Mạnh và gia đình Văn Quyết nằm ngay trên một con phố trung tâm - nơi sẽ có các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Bởi vậy, dân tình đến đây ngày một đông đúc hơn.

Hiện tại, đang có rất nhiều người đến đây vừa chụp ảnh kỷ niệm, vừa chờ nhận kem miễn phí đã tạo nên một khung cảnh vừa rộn ràng, vừa dễ thương. Không ít người hào hứng quay video, livestream chia sẻ trên mạng xã hội khiến địa điểm này càng thêm hot.

Rất nhiều người tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm và nhận kem miễn phí trước cửa nhà Duy Mạnh - Quỳnh Anh

Có thể thấy, gia đình Duy Mạnh không chỉ góp phần tạo nên một "góc phố rực rỡ" trong dịp đại lễ, mà còn mang đến niềm vui nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa cho người dân và người hâm mộ.

Hiện tại, khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội đều đã rực rỡ cờ hoa, banner, pano chào mừng, sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành hoành tráng. Người dân háo hức, du khách thích thú, cả Thủ đô đang khoác lên mình một diện mạo tươi mới, rực rỡ và đầy khí thế trước thềm Quốc khánh 2/9.